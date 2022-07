Le gouvernement du Québec annonce une entente de principe avec l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre des Transports, François Bonnardel, annoncent la conclusion d'une entente de principe avec l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ), qui représente plus de 1770 membres.

Il s'agit d'une importante entente qui met l'emphase sur l'expertise des ingénieurs de l'État, notamment par des offres salariales et des mesures axées sur la valorisation de celle-ci, faisant ainsi de la fonction publique québécoise un employeur de choix.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

Citations :

« Un travail important a été réalisé par les deux parties dans les dernières semaines afin d'en arriver à cette entente de principe et je tiens à les remercier. Je tiens également à souligner l'importance du travail des ingénieurs du gouvernement qui nous permettent de réaliser divers projets d'infrastructures pour les Québécois. Merci! »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis très heureux qu'une entente de principe soit survenue. Je suis convaincu que cette entente sera bénéfique pour les ingénieurs de l'État. Celle-ci leur permettra un rattrapage significatif et assurera une compétitivité sur le marché du travail. Les ingénieurs jouent un rôle fondamental pour l'économie et le bon fonctionnement de nos chantiers et je tiens à les remercier pour leur travail. »

François Bonnardel, ministre des Transports

