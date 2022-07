Avis aux médias - Le ministre des Transports fera une importante annonce de financement pour appuyer la relance des aéroports du Canada

Journalistes et lecteurs ne devraient pas tenir compte du communiqué, HOPIUM concrétise son avance technologique et dépose 10 brevets technologiques pour l'Hopium Machina, diffusé le 19 juillet 2022 sur le fil de presse PR Newswire.

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des interventions sur certaines structures de signalisation aériennes et latérales de l'autoroute 20 et de la route 134 (boulevard Taschereau), en commençant par le secteur du pont...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont de l'écluse et du barrage St. Andrews sera fermé à la circulation automobile aux fins de travaux de remplacement du tablier pendant la période...