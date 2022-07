AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour appuyer les personnes qui consomment des substances partout au Canada

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera du financement visant à appuyer les personnes qui consomment des substances au Canada. La ministre sera accompagnée par certains...

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est consternée d'apprendre que quelque 1 700 prélèvements sanguins ont été détruits parce qu'ils n'ont pas pu être analysés à temps, faute de matériel...