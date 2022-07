Des améliorations des infrastructures vertes profiteront aux résidents du comté d'Antigonish





COMTÉ D'ANTIGONISH, NS, le 19 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cap-Breton--Canso, l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et Owen McCarron, préfet de la municipalité du comté d'Antigonish, ont annoncé le financement de deux projets d'infrastructures vertes communautaires à Antigonish.

Une partie du financement annoncée aujourd'hui servira à améliorer neuf bâtiments communautaires, dont six centres communautaires, afin d'en améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions. Les travaux consisteront notamment à remplacer les systèmes de chauffage et d'éclairage, ainsi qu'à installer des panneaux solaires sur chaque bâtiment afin d'atteindre une énergie nette zéro une fois les rénovations terminées. Le projet permettra de réduire l'empreinte carbone de la municipalité grâce à la production d'un total de 297 kW d'énergie solaire renouvelable.

Le financement permettra également d'améliorer les infrastructures de transport actif à Antigonish. Le projet comprend la construction d'un sentier polyvalent le long du corridor de transport Trunk 4 entre le chemin Beech Hill et le chemin Addington Forks. Le nouveau réseau de sentiers sera d'environ cinq kilomètres de long et offrira des possibilités de marche et de cyclisme. Une fois terminé, ce nouveau réseau de sentiers fera partie de la Route bleue, un réseau provincial d'infrastructures cyclables qui aide les Néo-Écossais à se déplacer entre les collectivités, à rester actifs et à réduire leur empreinte carbone.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,5 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit plus de 7,4 millions de dollars et le comté d'Antigonish fournit plus de 2,4 millions de dollars.

Citations

« Ces projets créeront des emplois, feront d'Antigonish un lieu de vie plus vivant et plus dynamique, et contribueront à rendre le comté plus durable sur le plan environnemental. Il est extraordinaire de voir un autre investissement de cette ampleur du gouvernement fédéral atteindre Antigonish. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de travailler ensemble pour s'adapter aux changements climatiques afin de bâtir un avenir meilleur et plus résilient pour tous. L'annonce d'aujourd'hui concernant les bâtiments communautaires écoénergétiques et le transport actif montre l'engagement des Néo-Écossais à s'attaquer aux changements climatiques ici-même, chez eux. Leurs efforts encourageront la prochaine génération à continuer à bâtir un avenir plus vert pour notre communauté. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cap-Breton--Canso

« La Nouvelle-Écosse est un chef de file national dans la lutte contre les changements climatiques. La transition vers un plus grand nombre de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et l'encouragement du transport actif ne sont que quelques-unes des nombreuses mesures qui nous permettront d'atteindre notre objectif ambitieux de carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Les partenariats sont essentiels. Ces projets sont un exemple de collaboration entre les trois ordres de gouvernement et la collectivité pour une durabilité à long terme. Nous nous efforçons d'atteindre la carboneutralité dans neuf bâtiments communautaires, dont six sont des centres communautaires du comté d'Antigonish. Les coûts d'exploitation de ces bâtiments seront réellement réduits, ce qui constitue un moyen fantastique de les soutenir et de soutenir les bénévoles qui en assurent le fonctionnement. Ce projet, ainsi que le développement d'un corridor de transport actif (TA), permettra de relier les gens et les lieux, d'encourager la vie active et de bâtir la collectivité. Ce couloir de transport actif sera relié aux sentiers de transport actif de la ville, un autre exemple de partenariat local. Les deux projets réduisent les émissions de gaz à effet de serre et renforcent la résilience locale face aux changements climatiques. Nous sommes ravis de compenser activement l'empreinte carbone de nos collectivités et de montrer comment les collectivités rurales peuvent donner l'exemple. »

Owen McCarron, préfet de la municipalité du comté d'Antigonish

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, plus de 5,9 milliards de dollars du financement du plan Investir dans le Canada ont soutenu des projets du volet Infrastructures vertes dans tout le pays.

ont soutenu des projets du volet Infrastructures vertes dans tout le pays. Le gouvernement du Canada a investi plus de 464 millions de dollars dans plus de 140 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 464 millions de dollars dans plus de 140 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

