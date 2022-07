Les travailleurs et travailleuses en grève d'Océan remorquage réclament d'Ottawa une loi anti-briseurs de grève





SOREL-TRACY, QC, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, dénoncent l'utilisation de briseurs de grève par l'entreprise Océan remorquage de Sorel-Tracy. Contrairement au Code du travail du Québec, qui interdit l'embauche de travailleurs et travailleuses de remplacement en cas de conflit, les entreprises sous juridiction fédérale ont tout le loisir d'embaucher des briseurs de grève. Les travailleurs et travailleuses d'Océan remorquage sont en grève depuis le 20 juin dernier alors que le contrat de travail est échu depuis avril 2021.

Profitant d'une rencontre avec les grévistes de l'entreprise Océan remorquage, le secrétaire général de la FTQ et le directeur québécois du Syndicat des Métallos ont été on ne peut plus clair. « Le gouvernement de Justin Trudeau doit prendre ses responsabilités et combler ce vide juridique. À ce chapitre, le NPD de Jagmeet Singh, qui a choisi de faire alliance avec les libéraux afin de les maintenir au pouvoir jusqu'aux élections de 2025, doit faire pression sur le gouvernement pour accélérer l'adoption d'une loi anti-briseurs de grève. C'en est assez de profiter de la faiblesse des lois canadiennes qui permettent à des employeurs sans scrupules de s'enrichir sur le dos de leurs travailleurs et travailleuses », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Il est tout de même insensé que les lois canadiennes permettent à des employeurs antisyndicaux, comme Océan remorquage, de payer grassement des briseurs de grève tout en proposant à leurs propres travailleurs des salaires nettement inférieurs. Il est aussi risible que dans ses messages publics l'entreprise, qui célèbre ses 50 ans d'existence, remercie ses employés en spécifiant que sans eux le succès n'est pas possible. C'est bien vrai, sans son personnel dévoué et chevronné comme le mentionne l'entreprise, le succès ne serait pas au rendez-vous, et cela mérite respect et ça commence par de bonnes conditions de travail et de bons salaires », ajoute le directeur québécois du syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

Océan remorquage est un service de remorquage portuaire et assiste les navires dans leurs manoeuvres d'accostage et d'appareillage.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

