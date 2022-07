Tuya Smart lance la campagne BornSmart à l'occasion du Prime Day 2022 d'Amazon





SANTA CLARA, Californie, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Ce n'est pas un secret : une maison intelligente de qualité aide à gagner en efficacité au quotidien et crée une expérience de vie plus confortable. Il n'est donc pas étonnant que le marché mondial des maisons intelligentes soit en plein essor et qu'un nombre de plus en plus élevé de consommateurs cherchent à améliorer leur maison grâce aux technologies de pointe.

L'Internet des objets (IdO) a permis aux utilisateurs de découvrir un large éventail de paramètres de maison intelligents qui étaient autrefois inimaginables. Il est maintenant possible d'allumer le climatiseur du salon à distance tout en étant en voiture; d'allumer automatiquement les lumières sans appuyer sur un bouton en arrivant à la porte; ou même préchauffer le four à 180 degrés à l'aide d'une commande vocale avant de faire cuire un gâteau. Ces scénarios d'application permettent aux consommateurs de profiter d'une qualité de vie améliorée créée par les appareils intelligents et, par conséquent, de devenir des amateurs d'appareils intelligents pour la maison : c'est l'objectif précis que les marques de produits intelligents pour la maison cherchent à atteindre.

Exploitant cette tendance, Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), un important fournisseur de services pour les plateformes de développement de l'IdO, a lancé la campagne BornSmart sur des plateformes de médias sociaux comme YouTube, LinkedIn et Twitter. Le thème de la campagne est inspiré de l'idée selon laquelle les appareils intelligents sont « nés intelligents » grâce à l'intelligence artificielle intégrée.

La campagne a été lancée le 12 juillet, à l'occasion du Prime Day 2022 d'Amazon, et se poursuivra jusqu'à la mi-août. Des partenaires internationaux de la marque Tuya se sont associés à l'entreprise dans le cadre de la campagne qui se déroulera dans plus de 10 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, Singapour, l'Inde, la Thaïlande, le Mexique et le Brésil.

La campagne offre aux partenaires mondiaux de Tuya l'occasion de présenter leurs plus récents produits intelligents pour la maison au sein de leurs marchés locaux et d'envoyer un message aux consommateurs : les appareils intelligents pour la maison ne sont pas des atouts, mais des choix intelligents dans lesquels il vaut la peine d'investir.

Tuya Smart travaillera en partenariat avec des influenceurs provenant de différents pays pour évaluer les produits intelligents au moyen de vidéos d'ouverture de boîtes sur les plateformes de médias sociaux. En suivant Tuya Smart sur LinkedIn et Twitter, les téléspectateurs pourront regarder les vidéos pour en savoir plus sur les avantages et les points marquants des produits intelligents en vedette. Ils pourront également recevoir des bons de réduction et gagner des produits intelligents pour la maison en partageant les vidéos avec leurs amis.

La campagne est conçue pour utiliser les médias sociaux afin de créer une relation étroite entre les marques de produits intelligents et les consommateurs. En participant à cette campagne, les partenaires de Tuya pourront joindre directement un plus grand nombre de clients potentiels, en particulier la jeune génération, qui représente les principaux acheteurs de demain. Ils pourront également continuer d'interagir avec leurs utilisateurs cibles sur les médias sociaux.

Bon nombre de partenaires de marque de Tuya Smart ont participé à la campagne, y compris des entreprises mondiales de premier plan comme Calex (une marque européenne de produits d'éclairage), Nedis (un grossiste de premier plan au sein de l'UE offrant des solutions intelligentes de produits électroniques partout en Europe et au-delà), Wipro Consumer Care et Lighting (une entreprise mondiale spécialisée dans les produits de consommation), des marques maison intelligentes bien connues comme Lloyd's (Mexique), BARDI (Indonésie), Kogan, un détaillant en ligne australien bien connu, et bien d'autres. La participation de ces partenaires a fait de la campagne une représentation riche et diversifiée de produits intelligents pour la maison, y compris les produits d'éclairage, l'électricité, les caméras IP et d'autres catégories de produits intelligents de grande qualité pour la maison.

De plus, cette campagne continuera d'aider les partenaires mondiaux de la marque Tuya Smart à offrir l'expérience intelligente la plus avant-gardiste à leurs consommateurs. Elle permettra également de mieux faire connaître le mode de vie intelligent, d'augmenter la valeur de la marque et d'accroître les ressources de marketing pour nos partenaires de l'ensemble de la chaîne, contribuant ainsi à la prospérité commune de l'industrie mondiale des produits intelligents pour la maison. C'est pourquoi nous sommes impatients de voir le déroulement de la campagne BornSmart et la collaboration entre Tuya Smart et ses partenaires!

À propos de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKG: 2391) est une société technologique de premier plan axée sur l'amélioration de nos vies. Pour ce faire, Tuya propose une plateforme Cloud qui connecte une gamme d'appareils via l'IdO. En établissant des normes d'interconnectivité, Tuya répond aux besoins en matière d'intelligence des marques, des OEM, des développeurs et des chaînes de distribution pour un large éventail d'appareils intelligents et d'industries. Les solutions Tuya responsabilisent les partenaires et les clients en améliorant la valeur de leurs produits tout en facilitant la vie des consommateurs via l'application de la technologie. Grâce à son activité commerciale SaaS en pleine croissance, Tuya propose des solutions commerciales intelligentes pour un large éventail de secteurs verticaux. La plateforme de l'entreprise est alimentée par une technologie de pointe, avec une protection et une sécurité rigoureuses des données. Tuya s'associe à des entreprises Fortune 500 du monde entier pour rendre les objets plus intelligents, notamment Philips, Schneider Electric, Lenovo et bien d'autres.

