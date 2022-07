La STM dévoile son nouvel édicule à Mont-Royal qui devient la 20e station accessible





MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Montréal inaugure son nouvel édicule universellement accessible de la station Mont-Royal.

Le concept de ce nouvel édicule mise sur la luminosité naturelle et la transparence. Il s'est inspiré d'une réflexion collective avec l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal sur la conception des aménagements futurs de la place Gérald-Godin sur laquelle se situe la station Mont-Royal. L'omniprésence de baies vitrées et l'harmonie des matériaux confèrent au nouvel édicule cette qualité d'extension dedans-dehors attendue et magnifiée par l'agrandissement du volume intérieur, une oeuvre d'art, un toit vert et les nouveaux ascenseurs.

« Les travaux à la station Mont-Royal ont constitué un véritable tour de force puisque les équipes de la STM ont démoli complètement l'édicule sans jamais fermer la station. Il faut donc souligner leur créativité », a fait savoir M. Eric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la STM.

« Le nouvel édicule de la station Mont-Royal est l'illustration d'une collaboration exemplaire entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM). Les deux organisations ont saisi l'occasion des travaux en accessibilité pour améliorer non seulement le parcours de la population, mais aussi la convivialité et le design de la place publique Gérald-Godin, aux abords de la station. Maintenant, tout le monde pourra accéder avec plus de facilité au quartier, à l'avenue du Mont-Royal et à l'offre commerciale et culturelle unique du secteur. Notre administration ainsi que la STM ont la ferme volonté d'éliminer les obstacles pour les personnes à mobilité réduite et d'offrir une ville et des espaces toujours plus inclusifs aux Montréalaises et aux Montréalais », a déclaré Laurence Parent, conseillère du district de De Lorimier et vice-présidente du conseil d'administration de la STM.

Entamés en octobre 2018, les travaux réalisés ont permis d'agrandir l'édicule pour ajouter deux escaliers fixes qui relient les quais au niveau de la rue, un tunnel piétonnier au-dessus de la voie qui permet de se rendre d'un quai à l'autre, ainsi que deux ascenseurs. Ces travaux permettent de rendre les déplacements plus fluides, à l'intérieur de la station. Mont-Royal devient le 20e station accessible du réseau du métro.

« Avec cette nouvelle station accessible en plein coeur de l'été, c'est maintenant un autre quartier, celui du Plateau-Mont-Royal, qui le devient pour notre clientèle ayant des limitations fonctionnelles », a ajouté M. Caldwell.

Bien que l'édicule soit maintenant accessible à la clientèle, des travaux resteront à compléter cet automne, notamment la réfection de la partie de la station qui a été maintenue ouverte pendant les travaux, la finalisation de l'installation d'une nouvelle oeuvre d'art et l'aménagement extérieur.

Le coût du projet de transformation de la station Mont-Royal est de 50 M$.

Une nouvelle oeuvre d'art prend forme

Par ailleurs, la station sera dotée d'une nouvelle oeuvre d'art appelée « Je reviens chez nous » de l'artiste Simon Bilodeau. Elle est formée de trois parois de plus de 4 mètres de hauteur ornées d'une mosaïque de pièces coulées qui réfèrent à des aspects spécifiques de l'architecture et de l'aménagement de l'environnement de la station, de même qu'à ses fonctions et son histoire.

Accessibilité dans le métro

Présentement, 11 autres chantiers d'accessibilité universelle sont en cours dans les stations Place-des-Arts, Angrignon, Berri-UQAM (ligne jaune), Édouard-Montpetit, D'Iberville, Jolicoeur, McGill, Outremont, Pie-IX, Place-Saint-Henri et Villa-Maria. Tous ces travaux bénéficient non seulement à la clientèle ayant des limitations motrices, mais également aux familles avec de jeunes enfants, aux personnes âgées et aux voyageurs.

