TELUS Santé ouvre une nouvelle clinique de santé mentale à Montréal pour répondre à la demande croissante de soutien





MONTRÉAL, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse au nombre anormalement élevé de personnes qui attendent de recevoir du soutien pour leur santé mentale au Québec, TELUS Santé a annoncé l'ouverture d'une nouvelle clinique de mieux-être à Montréal située au 600, boulevard de Maisonneuve Ouest. La clinique offre des rendez-vous aux nouveaux clients, des soins personnalisés dispensés par des psychologues qualifiés compréhensifs, ainsi que les services de conseillers et conseillères de vie.



Il y a un peu plus d'un an, plus de 20 000 personnes étaient sur la liste d'attente pour les soins de santé mentale au Québec. Selon un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé publié en mai 2021, la moitié des Canadiens attendent jusqu'à un mois pour des services de counseling continus dans la collectivité, mais un sur 10 peut attendre plus de quatre mois.

« Peu importe la gravité du problème, notre équipe d'experts élaborera un programme de soins personnalisé et holistique pour favoriser le mieux-être du patient », affirme Sonya Lockyer, vice-présidente, Cliniques TELUS Santé et Solutions en pharmacie. « Nous sommes déterminés à offrir des services de mieux-être et de soutien en santé mentale empreints de compassion et fondés sur des données probantes accessibles à tous les résidents de Montréal et des environs. »

Située au coeur du centre-ville de Montréal, la nouvelle clinique de santé mentale de TELUS Santé de 344 m2 (3 700 pi2) propose sept salles de consultation et offre les services de cinq psychothérapeutes, spécialistes en counseling et psychologues certifiés.

TELUS Santé compte cinq cliniques de santé mentale au Canada qui proposent des séances de consultation avec des thérapeutes fournissant des traitements novateurs à la fine pointe, dont la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT), la thérapie comportementale dialectique (TCD), la psychothérapie basées sur la pleine conscience et les interventions comportementales. Depuis longtemps, TELUS Santé accorde la priorité aux gens et reconnaît que les relations humaines jouent un rôle important dans leur parcours de santé mentale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d'officine, ainsi que des services d'intervention en cas d'urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens d'ici les moyens de prendre leur santé en main.

Dans les cliniques de TELUS Santé, des équipes de professionnels de la santé réputés et passionnés offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers de familles, d'employeurs et de professionnels canadiens dans plus de 15 cliniques au pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Jessica McDonald

Relations publiques de TELUS

514 805-0279

[email protected]

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a4484e3-8964-4e08-bee2-f6f6b78a5ce3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4098f28-2fe3-43ff-91e8-9311a569c6f4/fr

