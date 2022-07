L'entreprise Supernal de Hyundai Motor Group dévoile son concept d'habitacle pour véhicule eVTOL lors du salon aéronautique de Farnborough 2022





Voici les premiers détails sur la façon dont Hyundai Motor Group intègre des capacités de mobilité étendues pour développer les véhicules aériens commerciaux urbains et régionaux et le marché environnant

WASHINGTON et FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Supernal (« l'entreprise ») a dévoilé aujourd'hui son concept d'habitacle pour véhicule eVTOL lors du salon aéronautique de Farnborough, donnant un premier aperçu de la façon dont Hyundai Motor Group (« le groupe ») intègre les capacités automobiles au développement du marché de la mobilité aérienne avancée (AAM).

Supernal s'est associé aux studios de design du groupe pour concevoir cet habitacle, tandis que l'entreprise s'emploie à faire certifier son véhicule eVTOL pour un usage commercial aux États-Unis à partir de 2028, puis dans l'UE et au Royaume-Uni un peu plus tard. Au-delà du véhicule en question, Supernal collabore avec des partenaires externes et plus de 50 sociétés affiliées au groupe ? qui couvrent l'automobile et les pièces automobiles, l'assemblage, la robotique et la conduite autonome ? afin de co-créer de manière responsable la chaîne de valeur étendue de l'AAM.

« Pour que la mobilité aérienne avancée devienne un mode de transport à grande échelle, chaque détail, de l'expérience des passagers à la réglementation et à l'infrastructure, doit être pris en compte dès le départ. Nous devons y travailler de concert les uns avec les autres. » a déclaré Jaiwon Shin, président de Hyundai Motor Group et PDG de Supernal. « En mettant à profit les capacités de mobilité de Hyundai Motor Group, Supernal investit du temps et des ressources pour s'assurer que l'industrie peut s'étendre à grande échelle au cours des prochaines décennies et atteindre son excitant plein potentiel. »

Exploiter la conception automobile

Supernal, à travers son concept d'habitacle à cinq places , fournit des indices sur la façon dont l'entreprise exploite les processus et les matériaux de conception automobile tout en respectant les meilleures normes de sécurité de l'aviation commerciale pour optimiser l'expérience des passagers AAM ainsi que les coûts. Le design de l'habitacle, s'inspirant d'un papillon, est l'incarnation du biomimétisme et surtout des principes de sécurité de l'entreprise, avec sa conception centrée sur l'humain et la responsabilité environnementale.

« Supernal s'associe aux meilleurs concepteurs automobiles de Hyundai Motor Group pour développer notre véhicule eVTOL en vue de sa fabrication et de son acceptation par le grand public », a ajouté M. Shin. « Nous prenons le temps de créer un eVTOL commercial léger et sûr, qui offrira à nos futurs passagers la sécurité et le confort qu'ils peuvent déjà trouver dans leurs propres voitures. »

L'équipe des ingénieurs et designers s'est servi d'une approche de conception réduite de l'industrie automobile pour créer une cabine intérieure légère, en fibre de carbone forgé. Les sièges ergonomiques offrent un environnement façon « cocon protecteur » aux passagers. Les accoudoirs déployables imitent les accoudoirs centraux des automobiles et fournissent une station de recharge et un compartiment où ranger ses effets personnels. Les poignées encastrées dans les portières de l'habitacle et les dossiers des sièges facilitent l'entrée et la sortie. Une combinaison d'éclairages ? dont des plafonniers inspirés des toits ouvrants des automobiles ? s'adapte aux différentes étapes du vol pour imiter un « effet luminothérapeuthique ». L'aménagement de l'habitacle s'appuie sur l'innovation en matière d'espace automobile avec une cloison réduite, qui permet de profiter d'une hauteur de plafond généreuse et de nombreuses fonctionnalités.

Avec la durabilité comme priorité, ce concept d'habitacle intègre des matériaux tels que le thermoplastique recyclé renforcé de fibre de carbone, le cuir végétal durable, le tissu en plastique recyclé et le bois d'origine responsable. L'armature des sièges utilise également les excès de matière première provenant du processus de fabrication des cellules d'avion.

« Le véhicule eVTOL de Supernal s'appuie sur les compétences de Hyundai Motor Group et de concepteurs automobiles expérimentés, ce qui nous a permis de développer un nouveau concept de mobilité aérienne non seulement sûr et rationnel, mais aussi hautement émotionnel », a déclaré Luc Donckerwolke, directeur de création pour Hyundai Motor Group.

Développer la mobilité aérienne au-delà des marchés urbains

Le groupe met à profit ses capacités de mobilité étendues pour développer une famille de véhicules aériens électriques ainsi que la chaîne de valeur environnante.

En complément du véhicule eVTOL à batterie de Supernal, basé aux États-Unis et conçu pour les déplacements interurbains de passagers à partir de 2028, la division coréenne du groupe, axée sur la mobilité aérienne régionale, développe un véhicule de taille moyenne fonctionnant à l'hydrogène pour le transport régional (de ville à ville) de marchandises et de passagers. Cette division prévoit de mettre en service son véhicule à hydrogène à partir de 2030.

Supernal et la division travaillent en partenariat avec les équipes d'innovation manufacturière du groupe à travers le monde entier pour créer un processus de fabrication AAM robuste et de haute qualité, qui produira des véhicules aériens électriques à grande échelle à un prix de plus en plus abordable au cours des prochaines décennies.

« Hyundai Motor Group s'efforce de tirer parti des synergies entre les capacités de fabrication à haut taux de l'industrie automobile et les normes de certification élevées de l'aérospatiale pour poser les bases d'une utilisation quotidienne de véhicules aériens pour le transport de passagers et de marchandises », a annoncé M. Shin.

Salon aéronautique de Farnborough 2022

Le concept d'habitacle pour véhicule eVTOL de Supernal est exposé au salon aéronautique de Farnborough (hall d'exposition 1, stand 1307). Cliquez ici pour suivre les activités de l'entreprise sur place. Cliquez ici pour accéder au kit média de l'entreprise .

À propos de Supernal

Supernal (Su·per·nal) est un prestataire de services de mobilité basé aux États-Unis chargé de redéfinir la façon dont les gens se déplacent, se connectent et vivent. Nous développons un véhicule de mobilité aérienne avancée eVTOL et nous cherchons à cocréer un écosystème responsable pour l'intégrer aux transports en commun existants. Au sein de Hyundai Motor Group, nous sommes une entreprise à la fois nouvelle et bien établie ; nous prévoyons d'exploiter notre héritage de constructeur automobile pour rendre la mobilité aérienne avancée accessible au plus grand nombre. Rendez-vous sur www.supernal.aero pour plus d'informations. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos de Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group est une entreprise mondiale qui a créé une chaîne de valeur basée sur la mobilité, l'acier et la construction, ainsi que la logistique, la finance, l'informatique et le service. Employant environ 250 000 personnes à travers le monde, les marques de mobilité du groupe incluent Hyundai, Kia et Genesis. Armés d'un esprit créatif, d'une communication coopérative et de la volonté de relever tous les défis, nous nous efforçons de créer un avenir meilleur pour tous. Pour de plus amples informations sur Hyundai Motor Group, rendez-vous sur : www.hyundaimotorgroup.com .

Contacts pour Supernal :

Jennifer Darland

[email protected]

Andre Carter

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860937/SUPERNAL_Cabin_Concept_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860938/SUPERNAL_Cabin_Concept_Interior.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860939/SUPERNAL_Cabin_Concept_Exterior.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860940/SUPERNAL_Cabin_Lighting.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860941/SUPERNAL_Console.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860931/SUPERNAL_Cabin_Seatback.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860932/SUPERNAL_Cabin_Seat_Frame.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860933/SUPERNAL_Cabin_Seatback.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=A_wfSY93lbo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860934/Supernal_Exterior_Rendering.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860935/Supernal_Interior_Rendering.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860936/Supernal_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 juillet 2022 à 09:27 et diffusé par :