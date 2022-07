Un nouveau rapport Kincentric révèle que l'attrition des employés et l'épuisement des gestionnaires demeureront un défi à l'échelle mondiale





Le Kincentric Report 2022 sur les tendances globales dans en matière d'engagement des employés met en lumière l'existence d'un environnement difficile pour l'engagement des employés, qui créé une ère fertile en occasions pour les professionnels des RH de transformer les organisations.

DEERFIELD, Ill., 19 juillet 2022 /CNW/ - Kincentric, une entreprise de Spencer Stuart qui utilise les données pour aider les organisations à libérer le pouvoir des personnes et des équipes, a publié aujourd'hui un important rapport sur les tendances en matière d'engagement des employés au cours des trois dernières années, fondé sur les commentaires de 12 millions d'employés dans plus de 125 pays. Le Kincentric Report 2022 sur les tendances mondiales en matière d'engagement montre que, bien que les niveaux d'engagement des employés semblent relativement stables d'une année à l'autre, l'engagement varie grandement d'un trimestre à l'autre, reflétant la turbulence des événements mondiaux qui ont eu des répercussions importantes sur les travailleurs partout dans le monde.

Le rapport révèle que le taux d'engagement des employés a atteint un sommet de 73 % au deuxième trimestre de 2020, avant de tomber à 67 % au quatrième trimestre. Après avoir maintenu des taux allant de 65 % à 69 % en 2021, l'engagement des employés a chuté à 62 % au premier trimestre de 2022. En particulier, le désir des travailleurs de rester au sein de leur organisation actuelle continue de diminuer, ce qui indique que le roulement de personnel pourrait demeurer un défi persistant. Les cadres intermédiaires ressentent plus de pression que jamais, avec une baisse de 10 points de la conciliation travail-vie personnelle par rapport à 2019.

« Les dernières années ont été marquées par des perturbations sans précédent, de la pandémie actuelle à l'agitation sociale mondiale. Par ailleurs, nous avons également assisté à un changement énorme dans la façon, le moment et l'endroit où les gens travaillent, a déclaré Jeff Jolton, directeur général, Recherche et perspectives chez Kincentric. Ce rapport décrit les changements précis qui se produisent en temps réel, à l'échelle mondiale.

Bien que les données révèlent une diminution des niveaux d'engagement des employés, nous avons aussi repéré des domaines présentant un potentiel énorme pour les organisations en termes de création de systèmes, de structures et de processus axés sur les employés qui répondront aux besoins d'un milieu de travail transformé. Ces défis représentent une occasion pour le leadership organisationnel et les ressources humaines, car des changements radicaux dans les façons de travailler peuvent avoir une incidence sur le rendement de l'entreprise. »

Voici d'autres résultats clés de l'étude mondiale :

Préoccupation quant à un manque de soutien : Seulement 50 % des employés estiment que leur organisation dispose de suffisamment de personnel pour faire le travail.

Une vision convaincante de l'avenir change la donne : Les employés ont signalé un taux d'engagement 8 fois plus élevé lorsque les hauts dirigeants les ont rendus enthousiastes à l'égard de l'avenir.

Les employés veulent savoir quelle est leur contribution : À mesure que les employés font face à un environnement en évolution, ils veulent mieux comprendre leur contribution à l'avenir de l'organisation. Toutefois, seulement 59 % d'entre eux sentent que leurs efforts sont reconnus et seulement 54 % croient qu'ils ont des possibilités de faire carrière dans leur entreprise.

« Les résultats indiquent qu'il n'y a pas un seul facteur qui contribue à une excellente expérience de travail. Il s'agit plutôt de l'aboutissement de multiples initiatives actives et simultanées en matière d'expérience des employés, comme la reconnaissance, le perfectionnement professionnel, la gestion du rendement, l'infrastructure et la dotation efficaces, la communication d'une vision, un leadership bienveillant et une attitude positive à l'égard du changement, qui ont une corrélation positive avec le degré d'engagement des employés et permettent aux organisations de mobiliser et de maintenir en poste leurs employés. Le moment est venu pour les dirigeants des entreprises et des RH d'évaluer et de déterminer les bonnes mesures à prendre en termes de culture organisationnelle et, en fin de compte, d'habiliter et d'inspirer leurs employés », a déclaré Jolton.

À propos de Kincentric

Kincentric, une entreprise de Spencer Stuart, aide les organisations à libérer le pouvoir des personnes et des équipes pour provoquer le changement et obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Forte de décennies d'expérience et d'expertise dans des domaines tels que la culture, l'engagement des employés, l'évaluation et le développement du leadership, les RH et le conseil en matière de talents, la diversité, l'équité et l'inclusion, Kincentric utilise des données pour concevoir des solutions qui ajoutent de la valeur et accroissent l'agilité et l'efficacité organisationnelle. Pour en savoir plus, visitez le kincentric.com.

