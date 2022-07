Lightspeed et OpenTable aident les restaurants à être plus efficaces, avec un partenariat d'intégration des systèmes qui s'étend à l'Amérique du Nord





MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc . (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat d'intégration des systèmes avec OpenTable (faisant partie de Booking Holdings Inc. , NASDAQ : BKNG), plateforme et fournisseur chef de file des réservations de restaurant en ligne.

La puissante intégration entre OpenTable et Lightspeed permet aux deux systèmes de communiquer en temps réel, simplifiant ainsi l'accès à l'information essentielle dont les restaurateurs ont besoin pour gérer efficacement la salle, et ce, à un seul et même endroit. En exploitant le potentiel de chacun, les utilisateurs de l'intégration des systèmes Lightspeed et OpenTable peuvent mieux comprendre le comportement et les dépenses des consommateurs, obtenir des informations à jour sur le statut des tables et faire le suivi des revenus en temps réel.

Cette expansion des partenariats survient au moment où les restaurants continuent de faire face à un environnement d'opérations difficile avec la hausse des coûts et la pénurie de personnel, et met un nouvel accent sur la nécessité d'être efficace, sans compromettre l'expérience client.

Les restaurants qui utilisent l'intégration peuvent profiter :

D'une meilleure rotation des tables avec des mises à jour à la seconde près, afin que les hôtes connaissent le statut de chaque table.

De la création automatique de l'addition lorsqu'un repas est terminé.

De la consultation rapide des informations sur les visites précédentes, notamment de la dépense moyenne, des informations sur les commandes antérieures et plus, permettant ainsi aux employés de fournir aux clients un accueil et un service de niveau supérieur.

De rapports interactifs disponibles en tout temps, de n'importe où, donnant aux restaurateurs un accès en temps réel aux ventes, aux revenus, et plus, de leur restaurant.

« Avec Lightspeed Restaurants, nous cherchons toujours à aider les restaurants à offrir la meilleure expérience client possible. Ce partenariat fournit à la direction et aux employés des informations détaillées sur les clients pour chaque réservation », a déclaré Peter Dougherty, directeur général, Restaurants chez Lightspeed. « OpenTable est une plateforme chef de file dans

la restauration, et nous sommes fiers d'apporter plus de ressources de ce genre à nos clients à travers le monde. »

« Notre partenariat d'intégration des systèmes avec Lightspeed fournit aux restaurants encore plus d'outils pour les aider à offrir une expérience exceptionnelle, tout en protégeant leurs résultats financiers », a déclaré Susan Lee, chef du développement chez OpenTable. « Nous avons connu du succès en Europe, et nous nous réjouissons à la perspective d'apporter ces capacités à plus de propriétaires et d'exploitants en Amérique du Nord. »

Le nouveau système PDV Lightspeed Restaurant et l'intégration OpenTable constituent des outils essentiels pour le fort achalandage estival dans l'industrie de la restauration. Pour en savoir plus au sujet du partenariat avec OpenTable, cliquez ici .

Note de la rédaction

Témoignage d'un client : comment Craft House a amélioré les ventes et la rotation des tables avec Lightspeed et OpenTable*

Blake Mellgren, chef propriétaire du bar-restaurant Craft House à Dana Point, en Californie, a eu du succès avec l'intégration : « L'élément majeur pour nous était la capacité de faire le suivi des invités pendant toute l'expérience du souper et de quantifier ces expériences. »

De nos jours, de nombreux restaurateurs considèrent la rotation des tables comme une excellente occasion d'optimiser les revenus de chaque quart de travail. « Au lieu d'avoir à faire le tour du restaurant pour voir où chaque client en est, ce qui est une perte de temps, l'hôte sait exactement où en est le repas », a affirmé Mellgren. « L'utilisation de l'intégration OpenTable et Lightspeed contribue à créer un meilleur flux de travail, pour faire en sorte que tout le monde ait les mêmes informations et qu'on puisse avoir une longueur d'avance. »

L'utilisation de l'intégration d'OpenTable et du système PDV Lightspeed Restaurant a également permis à Mellgren d'avoir une meilleure idée des préférences de ses clients VIP. « Le fait de voir dans l'intégration OpenTable et Lightspeed ce que nos clients commandent régulièrement est une fonctionnalité vraiment intéressante. On ne les connaît peut-être pas encore comme des clients réguliers, mais on peut avoir accès à ces données si on veut avoir un portrait, et c'est directement à notre portée », a déclaré Mellgren.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE : LSPD) et à celle de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour plus de renseignements, visitez le www.lightspeedhq.com/

Suivez-nous dans les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter .

À propos d'OpenTable

OpenTable, faisant partie de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ : BKNG), connecte plus de 1 milliard de personnes à des restaurants chaque année, contribuant ainsi à propulser l'industrie de la restauration dans plus de 50 000 restaurants, bars, établissements vinicoles et autres lieux dans plus de 80 pays. Avec un logiciel qui gère les réservations, les expériences, les paiements, les données sur les clients et les opérations, OpenTable permet aux restaurants de prospérer comme jamais.

*Clause de non-responsabilité : Le client a reçu un crédit de compte en échange de sa participation.

