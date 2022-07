L'Oréal Canada renforce son engagement en matière de développement durable en créant un nouveau rôle de leadership stratégique : Cheffe de la direction développement durable et des droits humains





Maya Colombani rejoint le comité de direction du leader canadien de l'industrie de la beauté.

MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Toujours en quête d'un modèle d'affaires plus responsable et durable, L'Oréal Canada accélère sa stratégie et accueille un nouveau membre au sein de son comité de direction : Maya Colombani, Cheffe de la direction développement durable et des droits humains, a annoncé An Verhulst-Santos, Président-Directrice-générale.

Ces deux piliers, la durabilité et les droits humains, sont très stratégiques dans le plan stratégique du leader de l'industrie canadienne de la beauté. "Avec la création de ce nouveau rôle, nous avons placé la performance sociale et environnementale au coeur de notre engagement. Nous voulons agir en faveur d'une beauté responsable et avancer plus rapidement vers notre mission de créer la Beauté qui fait bouger le monde" a déclaré An Verhulst-Santos.

Forte d'une carrière internationale de plus de 20 ans chez L'Oréal, Maya Colombani se distingue par un parcours riche et complet. Elle a rejoint la Division des Produits Professionnels du Groupe L'Oréal en 2001. Elle y a occupé des postes en marketing opérationnel ainsi qu'en DMI (Direction Marketing Internationale), sur les marques Kérastase et L'Oréal Professionnel. Elle a mené des missions de création de marques en Inde, avant de rejoindre L'Oréal Brésil en juin 2010 en tant que directrice marketing et innovation. Depuis fin 2016, elle occupait le poste de directrice du développement durable et des droits humains pour le Brésil.

À ce titre, elle a profondément transformé la chaîne de valeur de L'Oréal Brésil en intégrant l'impact du développement durable dans toutes les décisions prises, de la création du produit au processus de recyclage. Elle a mis en oeuvre des actions sociales fortes avec les communautés et les autochtones, créé un programme de régénération de l'Amazonie qui a eu un impact considérable et lancé le mouvement pour un salaire décent qui a inspiré le Groupe L'Oréal et positionné L'Oréal Brésil comme une référence internationale. L'Oréal Brésil est régulièrement cité en exemple et alimente de nouvelles réflexions sur le défi environnemental, l'engagement dans le changement climatique, le protagosnisme social ainsi que le respect des droits humains, notamment dans les relations avec les peuples autochtones du Brésil et l'inclusion des communautés.

Ses projets ont été récompensés par des classements prestigieux tels que le Guia exame 2017/2018/2019, ont permis à la filiale d'être reconnue comme étant la Meilleure entreprise en matière de changement climatique et de gestion de la biodiversité, et ont reçu le WEP Gold Award 2021 sur l'autonomisation des femmes, soutenu par ONU Femmes et Compact Global. En 2022, grâce à ses solides programmes sociaux inclusifs pour les communautés indigènes, le GLOBO a reconnu L'Oréal Brésil comme "l'entreprise qui fait la différence en termes d'inclusion et de diversité".

Au Canada, la mission de Maya, en collaboration avec les équipes locales en place, est d'accroître l'empreinte positive de L'Oréal Canada en interne et en externe en termes de transformation de la chaîne de valeur durable, de renforcement de l'écosystème, d'intensification du protagonisme social et de garantie du respect des droits de l'homme. Parmi ses premiers projets, elle se concentrera, avec les équipes canadiennes, sur l'atteinte de la neutralité carbone de l'entreprise sur l'ensemble de ses sites, ainsi que sur l'accélération des objectifs ambitieux en matière de gestion de l'eau et sur la mise en oeuvre de partenariats dans le domaine des technologies propres et de l'éco-conception avec des marques engagées.

"Je suis ravie de faire partie de L'Oréal Canada et de contribuer à son engagement dans trois domaines clés : la nature, les gens et la transformation des affaires. J'ai hâte de contribuer à positionner L'Oréal Canada comme un catalyseur de changement en engageant toute notre chaîne de valeur, notre écosystème et au-delà, dans cette transformation. En tant que leader, nous avons la responsabilité de ne jamais cesser d'innover et d'améliorer notre impact afin d'apporter de la valeur à notre société", a déclaré Maya Colombani.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,38 milliards de dollars en 2021 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 39 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

