Placements Mackenzie devient la première cohorte nord-américaine à participer au nouveau cours sur les marchés privés de l'Investments & Wealth Institute





Le partenariat solidifie le leadership de Mackenzie dans le secteur canadien des placements alternatifs et renforce son engagement continu envers la formation et l'accessibilité

DENVER et TORONTO, le 19 juill. 2022 /CNW/ - L'Investments & Wealth Institute («?l'Institut?») a annoncé aujourd'hui que Placements Mackenzie («?Mackenzie?»), l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, est devenu la première cohorte des services financiers en Amérique du Nord à participer officiellement à son nouveau cours de formation sur les marchés privés destiné aux conseillers (Private Markets for Advisors) lancé en mai 2022.

Le cours couvre les stratégies clés de capital-investissement, de crédit privé et d'actifs immobiliers et offre un aperçu des produits, des sujets et des approches d'investissement des marchés privés en combinant un contenu éducatif de haute qualité et des applications concrètes offertes par des experts de premier plan du secteur.

«?Les conseillers recherchent de nouvelles sources de rendement et de revenu, une diversification accrue et des outils pour combattre l'inflation. Les placements alternatifs deviennent ainsi de plus en plus attrayants?», a déclaré Sean R. Walters, CAE®, chef de la direction, Investments & Wealth Institute. «?Ce programme de certificat a été conçu pour les professionnels en placement qui souhaitent faire évoluer leurs activités en apprenant comment offrir un accès aux solutions du marché privé. Nous sommes heureux que Mackenzie adopte une approche axée sur la formation pour aider à élargir l'accès aux placements alternatifs pour les Canadiens et Canadiennes qui cherchent à tirer parti d'occasions de placement plus élaborées.?»

Afin de continuer à parfaire leurs connaissances du secteur des marchés privés, les membres de l'équipe de vente de première ligne de Mackenzie devront suivre le cours et obtenir un certificat ou un crédit de formation continue. Ils apprendront auprès d'experts des marchés privés qui partageront leur expérience pratique, dans le but d'améliorer leur compréhension ainsi que l'application pratique des placements sur les marchés privés.

«?Mackenzie s'est donné pour mission de rendre les placements alternatifs plus accessibles aux investisseurs canadiens et l'univers des marchés privés est l'un des segments qui connaît la croissance la plus rapide et la plus importante de cette catégorie,?» a affirmé Gary Chateram, cochef de la distribution au détail chez Placements Mackenzie et cochef du conseil consultatif canadien de l'Investment & Wealth Institute. «?Nous croyons que le fait d'avoir des spécialistes des marchés privés formés constituera un avantage pour aider les conseillers et les investisseurs, et est essentiel pour faire croître les placements alternatifs au Canada. Les connaissances et les idées que nos employés absorberont joueront un rôle important alors que nous continuons à former les conseillers et à renseigner les investisseurs à propos du rôle important que les placements alternatifs peuvent jouer dans l'élaboration d'un portefeuille?».

Pour de plus amples renseignements à propos du cours sur les marchés privés destiné aux conseillers de l'Investments & Wealth Institute, veuillez consulter le site https://investmentsandwealth.org/private-markets-for-advisors. Pour de plus amples renseignements à propos de Placements Mackenzie et de ses offres de placements alternatifs, veuillez consulter https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-asset-class/alternative-investments

À propos de l'Investments & Wealth Institute

Fondé en 1985, l'Investments & Wealth Institute est l'association professionnelle, le fournisseur de formation et l'organisme de normalisation de premier plan pour les conseillers financiers. Grâce à ses événements, ses publications et ses cours primés, ainsi qu'à ses certificats réputés -- Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®), et Retirement Management Advisor® (RMA®) -- l'Institut offre un enseignement de qualité supérieure et hautement pratique à plus de 20?000 praticiens chaque année dans plus de 40 pays. Les membres de l'Institut comprennent les conseillers en investissement, les planificateurs financiers avancés et les gestionnaires de patrimoine privé les plus performants du secteur qui visent l'excellence et font preuve d'une grande éthique dans l'application d'un large éventail de connaissances et de compétences dans leur travail quotidien avec les clients.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 184,7 milliards de dollars au 30 juin 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

