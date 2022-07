Ouverture de C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership : un projet durable pour la communauté du thé





MONTRÉAL, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont heureux de confirmer leur engagement à l'endroit d'une industrie du thé plus durable et plus éthique, avec l'ouverture officielle de leur nouveau C.A.M.P. estival par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership (ETP). Ce projet soutiendra la communauté productrice de thé du Zhejiang, en Chine, une des régions où Les Thés DAVIDsTEA s'approvisionnent pour les bases de thé vert et de thé noir de certains de leurs mélanges les plus populaires.



Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e604aa6f-6d42-4f65-94be-54ad28074112/fr

Le projet C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership

Le projet C.A.M.P. par Les Thés DAVIDsTEA x Ethical Tea Partnership, qui désigne les Centres d'accompagnement pour le mieux-être et la positivithé, fournit des espaces d'enseignement sécuritaires pour les enfants des fermiers et travailleurs du thé qui sont habituellement laissés derrière durant les vacances d'été. On estime qu'il y aurait 6,44 millions « d'enfants laissés derrière » en Chine. Ces familles ne passent ainsi souvent pas assez de temps ensemble, ce qui entraîne des conséquences importantes pour le développement des enfants.

L'équipe régionale de l'ETP a identifié un besoin de soutien en matière de garde d'enfants et d'éducation de qualité dans les familles et communautés du thé, de même que des solutions efficaces, adaptables et durables, particulièrement pendant la saison morte de l'été. En cours dans la province du Zhejiang, en Chine, le programme offre un milieu sécuritaire et stimulant pour les enfants des fermiers et travailleurs du thé de la région à qui s'adressent ces services d'enseignement et de gardes d'enfant, tout en leur fournissant une occasion de tisser des liens avec leurs familles. Le programme d'enseignement comprend des activités et des thèmes allant des sciences au développement émotionnel, en passant par la nutrition et la sensibilisation aux problèmes de santé mentale. De plus, des formations en littératie, en santé et en protection de la maternité sont offertes aux parents et gardiens des enfants.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 11 juillet à l'usine Zhejiang Kainong Trading Co (KN), qui accueille le projet C.A.M.P. L'équipe régionale d'ETP, de même que des représentants du gouvernement, du comité des femmes local et d'UNICEF Chine, étaient présents à la cérémonie. Il s'agit du premier projet dans le secteur de l'agriculture auquel prend part UNICEF Chine.



« Alors que la Chine fait des progrès importants pour atteindre les Objectifs de développement durable dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation dans son ensemble (ODD4), de même que l'offre de travail décent et la croissance économique (ODD8), il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de droits et de protection des enfants, particulièrement en ce qui a trait à ces 6 millions d'enfants laissés derrière », a déclaré Xing Ma, directrice régionale (Asie de l'Est), Ethical Tea Partnership. « Nous savons que le fait de fournir un environnement stimulant et sécuritaire pour encourager les liens parents-enfants aura des répercussions positives. Nous comptons utiliser les données recueillies dans le cadre de cette initiative pour voir comment nous pouvons développer d'autres projets et programmes qui ciblent les familles. »

Travailler avec l'Ethical Tea Partnership

Les Thés DAVIDsTEA sont membres de l'ETP depuis 2020. Dans l'objectif de générer un changement systémique à long terme dans trois volets thématiques de l'industrie du thé - l'économie, l'égalité et l'environnement -, l'ETP s'emploie à améliorer les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies dans les régions productrices de thé.

« Le bien-être de notre communauté du thé est une priorité pour nous, chez Les Thés DAVIDsTEA. Nous sommes immensément fiers de concrétiser ce projet en collaboration avec l'ETP et la Zhejiang Kainong Trading Company », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Pour nous, il est extrêmement important de créer des liens avec nos partenaires et les régions productrices de thé à travers le monde, et nous sommes ravis que le projet C.A.M.P. offre un environnement d'enseignement sécuritaire et stimulant pour les enfants des fermiers du thé du Zhejiang, où nous nous approvisionnons en thé, afin qu'ils puissent créer des liens avec leurs familles. »

Magasinez les thés Camellia sinensis qui soutiennent l'ETP en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, de même que dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram (@davidstea), Facebook (@davidstea) et TikTok (@davidstea_official).

Vous recherchez une nouvelle occasion de carrière passionnante? Découvrez les postes à pourvoir présentement chez Les Thés DAVIDsTEA à davidstea.com/careers. #emploisDT

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l'Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 500 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d'origine unique. La culture de la Société s'imprègne d'un amour et d'une connaissance du thé enracinés dans une soif d'explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l'accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour des demandes médias, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent

[email protected]

Communiqué envoyé le 19 juillet 2022 à 08:05 et diffusé par :