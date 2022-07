Vior recoupe en forage des hautes teneurs aurifères dans des veines de quartz et informe sur son programme d'exploration d'été à belleterre





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 19 juillet 2022 / Vior Inc. (« Vior » ou la « Société »), (TSXV:VIO)(OTC PINK:VIORF)(FRANCFORT:VL51) est heureuse d'annoncer les résultats de la phase II de son programme de forage ainsi qu'une mise à jour sur son programme d'exploration de terrain en cours sur son projet aurifère de Belleterre. Le programme de la phase II ciblait des secteurs adjacents à des chantiers miniers historiques près des puits 2 et 3 de l'ancienne mine de Belleterre afin de mieux comprendre les contrôles structuraux de la minéralisation à haute teneur en or (« Au »). La structure de déformation 12W, en continuité direct avec le puit 3, contient les meilleures valeurs de ce programme dans des zones de cisaillement injectées de veines de quartz sur des longueurs de 1,0 à 15,85 mètres (« m »). L'intersection aurifère à plus haute teneur obtenue dans le forage BV22-011 a donné 12,87 grammes par tonne (« g/t ») Au sur 1,35 m, inclue dans une zone plus large de 15,85 m titrant 1,28 g/t Au. Les minéralisations à haute teneur interceptées dans le forage BV22-011 sont associées à des veines de quartz contenant de l'or visible très finement disséminé. Vior a foré 6 trous le long de la zone de déformation 12W et confirme une continuité géologique latérale de la structure sur plus de 500 m. La zone 12W demeure encore ouverte au sud-ouest ainsi qu'en profondeur.

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction, a déclaré : « En peu de temps, nous avons transformé notre portefeuille de propriétés d'exploration en acquérant et consolidant le projet aurifère de Belleterre qui couvre une très grande superficie et inclut le secteur d'une des anciennes mines d'or ayant la plus haute teneur au Québec. Belleterre était historiquement connue comme une mine d'or à haute teneur, mais concentrée dans des filons étroits et notre équipe est très encouragée par le style de minéralisation observé en forage qui est contenu dans des cisaillements plus épais, ce qui est commun à plusieurs autres ceintures de roches vertes en Ontario et au Québec. Les phases I et II ont confirmé le potentiel d'extension latérale et en profondeur des veines historiquement exploitées, ainsi que le potentiel de nouvelles découvertes dans d'autres structures aurifères récemment identifiées. Belleterre présente une opportunité exceptionnelle d'exploration et de création de valeur pour nos actionnaires. De nombreux exemples de nouvelles découvertes situées dans des camps aurifères historiques ont été la base du processus de création de valeur de plusieurs sociétés juniors et ce processus est à l'œuvre à Belleterre. »

Les points importants:

Intersection à haute teneur dans la structure 12W : 12,87 g/t Au sur 1,35 m inclus dans 1,28 g/t Au sur 15,85 m dans le forage BV22-011 (voir les tableaux 1 et 2 et les figures 1 et 2 pour des résultats supplémentaires de forage);

Tous les forages sur la structure 12W ont confirmé une zone aurifère caractérisée, entre autres, par plus de 13 m de veines de quartz continues dans le trou BV22-013, et localement quelques veines de quartz contenant de l'or visible dans les trous BV22-010 et 11 (voir figure 3);

La structure 12W reste ouverte en profondeur et latéralement. Les concentrations en or semblent corrélées avec l'intersection d'une structure secondaire orientée NW-SE également observée à la mine. Il pourrait s'agir d'un élément-clé dans le contrôle structural de la minéralisation aurifère.

Vior a recoupé des valeurs aurifères dans la plupart des forages depuis le début des travaux à Belleterre. Sur un total de 15 trous forés par Vior dans les phases I et II, dix ont intercepté des intersections aurifères prometteuses dans des veines de quartz et des zones fortement altérées et minéralisées, indiquant un taux de réussite élevé et mettant en évidence le potentiel de découverte à Belleterre. La zone de déformation 12W montre un potentiel d'exploration prometteur et est définie par une zone de cisaillement de 20 à 30 m de large qui contient un réseau serré de veines et veinules de quartz avec une minéralisation en pyrite-pyrrhotite et or visible. De faibles teneurs en or ont été observées dans toute la zone de déformation 12W, tandis que la minéralisation à haute teneur est généralement limitée à des veines de quartz de 1 à 3 m près de l'éponte supérieure et/ou de l'éponte inférieure du cisaillement. Encore préliminaires dans le déploiement de la stratégie globale d'exploration systématique, les données issues de ces deux programmes de forage serviront de base au développement d'un modèle structural de détail pour l'ensemble de la ceinture.

Programme d'exploration pour l'été 2022

Vior Inc. a débuté son programme d'exploration estival 2022 à Belleterre, qui se poursuivra jusqu'à la mi-août 2022. Le travail sur le terrain consistera en de la cartographie, de l'échantillonnage de roche et la caractérisation des zones minéralisées. Les principaux secteurs d'intérêt incluront les claims récemment optionnés de Osisko Mining inc. et plusieurs secteurs prometteurs entourant le camp minier historique de Belleterre. Les objectifs de ce programme de terrain sont de découvrir de nouveaux indices et des structures aurifères, ainsi que de valider le modèle géologique de Vior en élaboration. L'équipe fera également le suivi des cibles géophysiques provenant du levé à haute résolution NOVATEM G2 et développera des cibles de forage hautement prioritaires pour les futurs programmes de forage.

Skyfall - acquisition de claims

Vior a signé une convention d'achat qui lui permet d'acquérir d'un prospecteur un intérêt de 100 % dans 24 claims couvrant 1 355 hectares en contrepartie de l'émission de 40 000 actions de la Société, sujet à l'approbation par la Bourse de croissance TSX.

Figure 1: Vue en plan du projet Belleterre et localisation des forages de la phase II.

Figure 2: Vue en plan du système de veines de la 12W

Figure 3: Photos de la veine de quartz du forage BV22-013 et de l'or visible dans le forage BV22-011

Table1: Principaux résultats de forage de la phase II

Table 2: Coordonnées des forages de la phase II

À propos de Belleterre

La propriété est située près de la ville de Belleterre dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, à 95 km au sud de la ville de Rouyn-Noranda. Elle regroupe 551 claims totalisant 30 258 hectares (302,6 km2) et formant un ensemble de terrains d'exploration à l'échelle du district d'une longueur de 37 km. Ceci inclut une option d'acquisition de la concession de l'ancienne mine d'or à haute teneur de Belleterre qui a produit 750 000 oz d'or et 95 000 onces oz d'argent entre 1936 et 1959 (Source: Sigeom MERN). La propriété est sous-explorée depuis 60 ans et n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante jusqu'à présent. De l'information supplémentaire à propos de Belleterre peut être consultée ICI.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société d'exploration minière junior hybride basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des juridictions minières éprouvées et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux prospects de haute qualité (présentation corporative ICI).

À propos du contrôle de qualité (QA/QC)

Vior a mis en place un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (QA/QC) pour s'assurer que l'échantillonnage et l'analyse des échantillons de tous les travaux d'exploration sont effectués conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, y compris les normes de matériaux de référence certifiés (CRM) et les matériaux vierges insérés à tous les 20 échantillons. La préparation des échantillons et les analyses d'or ont été effectuées soit chez Activation Laboratories Ltd (Actlabs) à Sainte-Germaine-Boulé (Québec), ou par SGS Canada Inc avec une préparation d'échantillons effectuée à ses installations de Sudbury (Ontario) et une analyse des échantillons effectuée à son site de Burnaby (Colombie-Britannique). Tous les échantillons ont été analysés pour l'or par pyroanalyses (50g) avec une finition par absorption atomique ou une technique ICP-AES. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse (50g) suivies de tests gravimétriques sur chaque échantillon contenant plus de 3,0 g/t Au. Les échantillons sélectionnés sont également analysés pour les multiéléments, y compris l'argent, en utilisant une méthode ICP-MS de finition par digestion à quatre acides.

Personnes qualifiées

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Laurent Eustache, vice-président exécutif de Vior et Christian Blanchet, directeur des opérations de Vior, et personnes qualifiées selon la Norme canadienne 43-101.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Mark Fedosiewich

Président et chef de la direction

613-898-5052

[email protected]

Laurent Eustache

Vice-président exécutif

514-442-7707

[email protected]

www.vior.ca

Neither the TSX Venture Exchange nor its regulation services provider (as that term is defined in the Policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croit, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société à poursuivre son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et l'acceptation par le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« MERN ») de la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc., constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres miniers détenus par la Société, les risques environnementaux, le refus du MERN d'accorder la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc. ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

