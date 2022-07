/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN NOUVELLE ÉCOSSE/





ANTIGONISH, NS, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, Pat Dunn, ministre provincial des Communautés, cultures et tourisme et Héritage et Affaires Africain en Nouvelle Écosse et député de Pictou Centre pour l'annonce.

Date : Le 19 juillet 2022



Heure : 10 h 30 HAA



Lieu : 25 rue Appleseed

Antigonish (Nouvelle Écosse)

