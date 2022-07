Pinpoint Global lance la solution ComplianceConnecttm pour les conseillers en placement inscrit





NASHUA, New Hampshire, 19 juillet 2022 /CNW/ - Pinpoint Global a le plaisir d'annoncer le lancement des modules de conformité en ligne ComplianceConnecttm spécialement adaptés aux besoins de conformité des conseillers en placement inscrit. ComplianceConnect est un abonnement SaaS destiné aux conseillers en placement inscrit afin de simplifier la collecte, la déclaration et le stockage sans fin des données nécessaires pour satisfaire aux exigences de la Securities and Exchange Commission (« SEC »).

« Nous fournissons des services de conformité en ligne aux plus grandes entreprises de services financiers depuis plus de 20 ans. Les conseillers en placement inscrit constituent le segment de l'industrie qui connaît la croissance la plus rapide et présentent leurs propres risques liés à la conformité et à l'entreprise, a déclaré Jay Stainsby, vice-président de Pinpoint Global. Il est tout à fait naturel de prendre ce que nous avons fait et de le mettre à l'échelle pour que les conseillers en placement inscrit puissent mieux se conformer aux exigences et gérer le risque. »

ComplianceConnect comprend plus de 20 modules qui répondent aux exigences de la SEC. Créés et conçus spécialement pour les hiérarchies des entreprises, ils sont intuitifs et faciles à utiliser pour les conseillers et le personnel. Le flux de travail est transparent, allant du conseiller à l'examen de supervision et à la surveillance de la conformité. Les conseillers et le personnel chargé de la conformité sont en mesure de collaborer de façon plus efficace et productive, créant ainsi des relations plus collégiales.

Chaque module offre des options d'examen à plusieurs niveaux, des rapports en temps réel et des outils d'audit détaillés qui permettent aux conseillers en placement inscrit de se conformer au contexte réglementaire. Le stockage Gold Record de Pinpoint Global signifie que les données sont chiffrées, entièrement redondantes et accessibles en tout temps en cas d'audit de la société.

Pinpoint Global a regroupé les trois modules les plus populaires dans The Core à des fins d'efficacité et d'économies. The Core comprend l'examen annuel des comptes, les cadeaux et les activités de divertissements, ainsi que les chèques et les registres de titres. Les conseillers en placement inscrit peuvent ajouter des modules supplémentaires si nécessaire.

Craig LeFeber, chef de la conformité de Bright Futures Wealth Management, LLC, a déclaré : « L'automatisation de ces exigences de conformité permettra à notre entreprise, et à d'autres conseillers en placement inscrit comme nous, d'économiser des mois de travail laborieux tout en nous fournissant un stockage de type Gold Record conforme à la règle 17(a)-4 de la SEC. » M. LeFeber a ajouté : « La solution Pinpoint comble un vide dans le marché actuel. »

Pour en savoir plus sur la solution ComplianceConnect de Pinpoint Global, communiquez avec Jay Stainsby par téléphone au 716-465-6983 ou par courriel à [email protected] .

À propos de Pinpoint Global Communications

Pinpoint Global est un chef de file reconnu en matière de formation en ligne sur demande et de solutions de conformité pour les sociétés de services financiers et d'assurance maladie.

Le système de gestion de l'apprentissage (SGA) de Pinpoint Global est personnalisé pour permettre aux entreprises de fournir facilement la formation et l'enseignement nécessaires afin que les vendeurs, les agents et les conseillers soient prêts à vendre rapidement, grâce au suivi et à la production de rapports en temps réel pour les administrateurs et les utilisateurs. Le logiciel SaaS ComplianceConnecttm de Pinpoint Global offre aux entreprises la sécurité de savoir qu'elles peuvent fournir des données prêtes à être utilisées pour la prise de décisions, la surveillance et la production de rapports afin de répondre aux exigences de la SEC. www.pinpointglobal.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802152/Pinpoint_RGB_Logo.jpg

SOURCE Pinpoint Global Communications

Communiqué envoyé le 19 juillet 2022 à 07:30 et diffusé par :