Première certification mondiale en réalité virtuelle de travailleurs de l'éolien offshore à New Bedford





Une étape importante pour l'industrie éolienne offshore et pour les premiers projets éoliens offshore des États-Unis

NEW BEDFORD, Massachusetts, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- VinciVR (Vinci), en partenariat avec Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), a accrédité 12 travailleurs du Massachusetts syndiqués auprès de l'IBEW, à MillWrights, métallurgistes et conducteurs de marteau-pilon, en utilisant la réalité virtuelle (RV) au New Bedford Commerce Terminal. Ces cours font partie du programme de l'Organisation mondiale de l'énergie éolienne (GWO, de l'anglais « Global Wind Organisation »). La GWO est un organisme international de certification et leur formation certifiée est requise pour les travailleurs de l'énergie éolienne.

Vinci a développé des simulations en RV de ports et d'éoliennes pour remplacer les éléments de formation pratique pour les cours critiques de GWO, en particulier la formation technique de base et la formation des élingueurs et signaleurs. Le logiciel permet aux utilisateurs de commander de façon réaliste une éolienne et de diriger le levage par grue de charges lourdes comme des pales de turbine. Les simulations ont permis de déployer des cours sur des sites comme New Bedford tout en réduisant de manière conséquente les coûts et en permettant la mise en oeuvre d'une formation réaliste. Plus tôt cette année, ces outils de RV ont été vérifiés et certifiés pour utilisation par GWO.

Ces 12 travailleurs sont les premiers au monde à recevoir ces certifications en RV.

« L'éolien offshore représente l'avenir pour les besoins énergétiques des États-Unis. Le Massachusetts a l'honneur d'être le premier aux États-Unis à développer l'éolien offshore à échelle commerciale. Il est donc tout à fait normal que les premiers travailleurs à être certifiés avec cette formation révolutionnaire en réalité virtuelle le soient ici », a déclaré Eagle Wu, PDG de Vinci. « Nos outils de réalité virtuelle nous permettent de répondre aux besoins en main-d'oeuvre et de veiller à ce que les travailleurs de l'éolien offshore soient efficaces et en sécurité au travail. »

« L'éolien offshore est appelé à jouer un grand rôle dans notre avenir. La coopération main dans la main entre Vinci et SGRE a jeté les bases solides d'une intégration de la réalité virtuelle, l'objectif étant d'accélérer la croissance et de réhausser le niveau de qualification des techniciens intervenant sur les plateformes éoliennes offshore. Nous avons hâte de voir ce segment s'épanouir et se développer », a déclaré Ysabel Ledezma, responsable de la formation technique chez SGRE.

Ces simulations ont été élaborées grâce au financement de MassCEC. En plus de la formation pour les techniciens éoliens, les services en RV que Vinci propose incluent des simulations visant à présenter l'industrie de l'éolien offshore aux élèves, de la maternelle à la fin du secondaire, et aux étudiants. Sont également incluses des simulations de traversée maritime de parcs écoliens commerciaux. Pour en savoir plus sur ces simulations, consultez le site www.vinci-vr.com .

À propos de Vinci : Fondée en 2017, VinciVR est une jeune entreprise technologique basée à Boston qui vise à offrir une formation en réalité virtuelle novatrice et efficace à diverses industries. Les solutions de VINCI sont utilisées dans un large éventail de formations, y compris la maintenance des aéronefs, les opérations spéciales américaines et l'énergie verte.

À propos de SGRE : Il y a 30 ans, SGRE est devenue une pionnière de l'éolien offshore en installant le premier projet éolien offshore au monde, Vindeby, en 1991. Désormais, portée par l'impératif de plus en plus exigeant de relever les défis posés par le changement climatique, SGRE est plus déterminée que jamais. En tant que leader mondial de l'éolien offshore, SGRE s'engage à faire partie de la solution. En collaboration avec nos partenaires, SGRE vise à assurer l'avenir de notre industrie.

