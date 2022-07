Remerciez vos PME préférées pour gagner : dernière semaine pour vous inscrire au Concours #JechoisisPME ? Un gros MERCI!





OTTAWA, ON , le 19 juill. 2022 /CNW/ - Le Concours annuel #JechoisisPME ? Un gros MERCI! organisé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prendra fin le dimanche 24 juillet. Les consommateurs peuvent encore soutenir leur petit commerce local préféré et courir la chance de gagner 1?000 $.

« Des milliers de consommateurs se sont inscrits au concours d'un bout à l'autre du pays et ont envoyé des messages chaleureux à leurs PME locales préférées. C'est formidable de voir à quel point les petits commerces font une grande différence dans la vie de beaucoup de gens », déclare Simon Gaudreault, vice-président à la FCEI.

Un récent sondage mené par Maru/Matchbox pour le compte de la FCEI montre que les deux tiers (66 %) des Canadiens font un effort pour faire leurs achats dans les petites entreprises plutôt qu'auprès de grands détaillants en ligne. Par ailleurs, la majorité des répondants (83 %) se disent fiers d'acheter local.

Le Concours #JechoisisPME ? Un gros MERCI! encourage l'achat local et offre une formidable occasion de célébrer les PME du Canada. Voici quelques-uns des très nombreux messages de remerciement que des consommateurs ont envoyés à leurs PME québécoises favorites :

M. & Mme Chocolat, Montréal : « Je suis fière de choisir M. & Mme Chocolat! 1?000 mercis à vous qui égayez nos journées et qui faites battre notre coeur d'enfant! Tous vos chocolats goûtent la résilience, la passion, la douceur et l'enjolivement des produits locaux. Vous êtes les meilleurs, nous sommes chanceux de vous avoir dans le quartier. »

Fromagerie & Plats cuisinés des Gourmets, Terrebonne : « Merci pour votre excellent service! Je suis client chez vous depuis plus de 30 années et je vais continuer à vous encourager pour de nombreuses années encore! »

Vêtements Moss Clothing, Gatineau : « C'est une entreprise qui est à l'écoute de ses clients! Les propriétaires sont dédiés et ont la main sur le coeur. Ils ont également de super valeurs qui se reflètent dans l'entreprise : ils font des vêtements 100 % écologiques et faits au Québec. Quoi demander de mieux? Un vrai coup de coeur. »

Concours #JechoisisPME ? Un gros MERCI!

Les consommateurs qui souhaitent participer au concours peuvent le faire en envoyant un message de remerciement à leurs PME préférées à JechoisisPME.ca .

Chaque semaine, le gagnant et l'entreprise qu'il remercie remporteront chacun 1?000 $ en argent pour appuyer l'achat local et une boîte-cadeau «?Un gros MERCI!?» contenant des produits locaux de chaque province et territoire. La personne gagnante recevra également des cartes-cadeaux de la Banque Scotia, eBay Canada et Dairy Queen. En plus du prix en argent et de la boîte-cadeau «?Un gros MERCI!?», l'entreprise gagnante recevra 1?000 $ en argent, un mini studio photo offert par eBay Canada et une adhésion d'un an à la FCEI.

Les consommateurs peuvent remercier autant de PME qu'ils le souhaitent et se réinscrire chaque semaine pour augmenter leurs chances de gagner.

Les propriétaires de PME trouveront des ressources gratuites à JechoisisPME.ca afin de promouvoir leur entreprise et d'encourager les consommateurs à participer au concours.

Méthodologie :

Les données présentées ici proviennent d'un sondage d'opinion mené par Maru/Matchbox pour le compte de la FCEI. Ce sondage a été réalisé le 15 juin 2022 auprès de 1?516 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les participants du panel en ligne de La Voix Maru Canada. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau d'éducation, de l'âge, du sexe, de la région et de la langue afin de correspondre aux données démographiques du Recensement. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les participants pouvaient répondre au sondage en français ou en anglais. Les divergences au niveau des totaux par rapport aux tableaux de données sont attribuables à l'arrondissement des données.

À propos du Concours #JechoisisPME ? Un gros MERCI!

La FCEI a créé le Concours #JechoisisPME ? Un gros MERCI! pour encourager les consommateurs de tout le pays à soutenir les PME en envoyant des messages de remerciement à leurs PME préférées. Chaque semaine, du 27 juin au 24 juillet, un participant et l'entreprise qu'il a remerciée remporteront chacun 1?000 $ en argent et une boîte-cadeau «?Un gros MERCI!?» contenant des produits locaux de chaque province et territoire. Le concours est parrainé par la Banque Scotia et eBay Canada.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des conseils et des ressources personnalisés et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de MARU/Matchbox

Maru est un leader mondial de l'expérience client (CX, solutions Insight et services-conseils). L'entreprise a été fondée dans l'objectif de transformer l'industrie de l'analyse de données en offrant des solutions logicielles et des services-conseils d'analyse des données en temps réel via un modèle de service unique. Maru aide ses clients à prendre des décisions éclairées en temps quasi réel en misant sur des logiciels propriétaires, une connaissance approfondie de l'industrie et l'expertise des meilleurs cerveaux dans le domaine de la recherche. Le modèle de service flexible de Maru permet à ses clients d'utiliser son logiciel pour créer, réaliser et analyser des projets ou bénéficier du soutien d'experts en recommandation analytique. Maru conçoit des programmes de gestion de l'expérience client (CX, CEM) pour des entreprises à l'échelle nationale et internationale.

