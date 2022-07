La division Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International ouvre un bureau en Irlande doté de technologies de pointe





TELUS International, une organisation de premier plan en matière d'expérience client numérique qui conçoit, développe et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales et créatrices de marché, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de la modération de contenu, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de son bureau de pointe à Ballina, dans le comté de Mayo, en Irlande. L'endroit appuiera la création et l'amélioration des données permettant une meilleure IA par l'entremise de l'intelligence humaine.

« Au nom des membres de l'équipe de la région, nous sommes ravis d'ouvrir le plus récent bureau de l'entreprise ici, à Ballina, afin de mieux appuyer leurs ambitions et de continuellement rehausser le niveau de soutien et d'innovation que nous offrons aux grandes marques mondiales et aux entreprises technologiques de très grande envergure, en les aidant à tirer parti de la puissance de l'IA dans le but de mieux servir leurs clients », affirme Marilyn Tyfting, chef des affaires de l'entreprise à TELUS International. « Cet espace inspirant et à l'avant-garde technologique, jumelé à l'expertise et aux capacités approfondies de nos équipes locales et mondiales en IA, nous permettra de mieux répondre à la demande croissante et aux besoins complexes de nos clients. De plus, cet investissement important dans la collectivité du comté de Mayo s'appuie sur le solide héritage de notre société qui, depuis 17 ans, établit et fait croître les activités et les équipes de TELUS International dans 28 pays, et représente notre engagement à long terme à soutenir les citoyens, la collectivité et l'infrastructure dans les régions où nous exerçons nos activités. »

L'équipe Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International aide les entreprises à mettre à essai et à améliorer les modèles d'apprentissage automatique grâce à sa communauté mondiale d'IA composée de plus d'un million d'annotateurs de données et de linguistes. L'entreprise traite tous les types de données dans plus de 500 langues et dialectes pour améliorer les systèmes d'IA dans diverses applications allant des produits intelligents perfectionnés à de meilleurs résultats de recherche, en passant par une reconnaissance vocale améliorée et des interactions plus humaines avec les robots.

Investir à Ballina

L'investissement de 1,5 million de dollars américains à Ballina, dans le comté de Mayo, fait suite à l'acquisition de Lionbridge AI en 2021 par TELUS International et la création de 30 nouveaux postes. La division Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International emploie actuellement plus de 200 membres de l'équipe dans la région.

« Cet investissement important dans le bureau de Ballina de Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International est particulièrement intéressant pour nos membres de l'équipe locaux. En effet, ils profiteront d'un espace lumineux et aéré avec vue sur le fleuve Moy et d'éléments écologiques comme un joli mur de mousse naturelle autosuffisant qui améliore la qualité de l'air en réduisant les niveaux de dioxyde de carbone et de poussière en suspension, et qui atténue le bruit pour aider les membres de l'équipe à mieux se concentrer », a déclaré Enda Cunnane, directeur principal, Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International. « Ce bureau ultramoderne est un formidable atout pour notre ville et la communauté locale et servira de plaque tournante pour l'innovation dans le domaine de l'IA. Nous croyons également qu'il nous aidera à attirer et à mobiliser les meilleurs talents en technologie et en IA, localement et partout en Irlande et même dans le monde, afin de pourvoir nos nombreux postes liés à l'intelligence artificielle permettant de travailler de la maison pour contribuer à la croissance et au succès globaux de la région. »

TELUS International occupe toujours une position d'employeur de premier plan en Irlande et compte d'autres bureaux inspirants à Dublin, à Cork et à Ballina. En 2022, l'entreprise figurait sur la liste internationale des meilleurs lieux de travail pour les innovateurs, de Fast Company et sur celle des meilleurs employeurs en matière de diversité en 2022, de Forbes, et a été nommée parmi les 100 meilleurs lieux de travail en matière de représentation de la diversité, de Mogul.

Nous donnons où nous vivons

Au cours des deux dernières années, les membres de l'équipe régionale de TELUS International ont offert plus de 7 000 heures de bénévolat et donné plus de 110 000 $ à des oeuvres de charité en Irlande par l'entremise de diverses activités de collecte de fonds et de dons de l'entreprise. Le 16 juillet, TELUS International a commandité le triathlon de Ballina : la Salmon Run. L'entreprise commandite également les équipes de soccer féminines (femmes et filles), ainsi que l'initiative Time To Read qui vise à développer la littératie chez les jeunes à l'école Scoil Íosa de la région.

Joignez-vous à l'équipe TELUS International

Pour consulter les possibilités de carrière à TELUS International, et à Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International, veuillez nous visiter à : https://www.telusinternational.com/fr/careers.

Notre communauté d'IA est diversifiée, talentueuse et dynamique. Nous accueillons les gens de tous les horizons, compétences et situations, et demeurons fermement déterminés à offrir un environnement juste, équitable et sain dans lequel tous les membres de la communauté peuvent s'épanouir. Pour en apprendre davantage sur notre communauté d'IA à distance : https://www.telusinternational.com/careers/ai-community.

À propos de TELUS International en Irlande

TELUS International en Irlande est un fournisseur de premier plan en matière d'expérience client axée sur le numérique et de solutions d'affaires. Il s'agit d'un endroit clé dans la famille TELUS International. L'entreprise compte deux centres de prestation des TI et de l'expérience client stratégiquement situés à Dublin et à Cork ainsi qu'un bureau à Ballina, dans le comté de Mayo, offrant des solutions de données d'IA qui soutiennent plusieurs grandes marques mondiales. TELUS International en Irlande est déterminée à promouvoir et à mettre en valeur la diversité et l'inclusion au sein de son équipe, de l'entreprise et des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles ses membres vivent et travaillent. Ceci comprend des journées de bénévolat inclusif à fortes retombées comme les Journées du bénévolat de TELUS.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs à forte expansion, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires, des services financiers et de l'assurance, de la santé, du voyage et de l'hôtellerie.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus d'un million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 4,7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

Communiqué envoyé le 19 juillet 2022 à 06:50 et diffusé par :