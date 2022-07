BECKY HILL SERA LA TÊTE D'AFFICHE DU TOUT PREMIER SPECTACLE DE LA FINALE DE L'EURO FÉMININ DE L'UEFA, PRÉSENTÉ PAR PEPSI MAX®





- LE 31 JUILLET, BECKY HILL, ARTISTE SOLO LAURÉATE DE MULTIPLES PRIX, SE RENDRA SUR LA SCÈNE PEPSI MAX® DE L'ICONIQUE STADE WEMBLEY DE LONDRES, QUELQUES MINUTES AVANT L'UN DES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS FÉMININS D'EUROPE -

LONDRES, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L'UEFA et Pepsi MAX® ont le plaisir d'annoncer que l'autrice-compositrice-interprète et pionnière de la dance music britannique Becky Hill, lauréate d'un BRIT Award, sera à la tête du spectacle de l'EURO féminin 2022 de l'UEFA présenté par Pepsi MAX lors de la finale le dimanche 31 juillet. Ce sera la première fois qu'une production musicale de cette envergure aura lieu lors de la finale de l'EURO féminin de l'UEFA. C'est un moment historique qui réunira les fans de musique et de sport pour célébrer l'élan du football féminin. Les fans peuvent s'attendre à un spectacle de haute volée de la part de l'interprète de « Remember », qui célébrera la force, la puissance et la réussite féminines, sur le terrain et en dehors.

Dans ce spectacle exclusif en live, la musique dance communicative de Hill sera accompagnée par des effets et des costumes couleur néon, tandis que les danseurs et les musiciens produiront une chorégraphie pour un show 100% estival. Becky interprétera un medley des morceaux favoris de ses fans, dont son hit de 2022 « My Heart Goes (La Di Da) », ainsi que des hits de la dance music des années 90. Elle invitera également des artistes surprises très spéciaux à la rejoindre sur scène pour livrer un bouquet final époustouflant et stimulant, qui saura enthousiasmer et dynamiser les fans avant le coup d'envoi de la finale de l'EURO féminin de l'UEFA au stade de Wembley.

Becky Hill a commenté : « C'est un sentiment incroyable que d'être en tête d'affiche de la toute première édition du spectacle de la finale de l'EURO féminin 2022 de l'UEFA, présenté par Pepsi MAX. Le football féminin a beaucoup progressé ces dernières années et je suis honorée de faire partie de cette célébration méritée à juste titre. Le stade de Wembley est l'un des plus célèbres au monde et j'ai hâte de créer un esprit de fête fête à communiquer aux fans du monde entier. »

Pepsi MAX est une marque qui se tient fièrement au coeur du football et qui défend depuis longtemps le talent sur le terrain et en dehors, proposant des campagnes uniques et passionnantes que les fans apprécient et dont ils aiment faire partie. Le tournoi de l'EURO féminin de l'UEFA de cet été génère des ventes record de billets à travers le monde, et Pepsi MAX est ravi de marquer l'occasion en apportant des animations musicales spectaculaires à la finale pour célébrer le football féminin.

Georgina Meddows-Smith, Directrice Marketing au Royaume-Uni pour Pepsi Beverages, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être partenaires du football féminin de l'UEFA depuis 2020. Chaque année, nous continuons d'apporter notre influence et notre envergure pour mettre en lumière ce sport et le promouvoir à l'échelle mondiale. Notre engagement envers le football féminin comprend le soutien des talents féminins, sur le terrain et en dehors ; nous sommes très fiers d'accueillir l'EURO féminin 2022 de l'UEFA à domicile et de donner aux joueuses la visibilité qu'elles méritent. Ce tournoi bat des records de fréquentation et de vente de billets. Nous ne pouvions pas songer à une meilleure artiste que Becky Hill pour présenter un spectacle qui célébrera ce tournoi qui bat tous les records. »

En marge du spectacle de la finale de l'EURO féminin 2022 de l'UEFA, Pepsi MAX est également fier de s'associer à Women in Football , un réseau de professionnels soutenant les femmes dans le monde du football, qui vise à attirer, inspirer et améliorer la représentation des entraîneuses de foot à travers le Royaume-Uni. Dans le cadre de cet engagement d'une durée d'un an, Pepsi MAX® parrainera 45 entraîneuses en herbe dans le cadre du cours « Introduction au Coaching » de l'Association de football, ouvrant ainsi la porte à des femmes talentueuses originaires de tout le pays pour qu'elles puissent faire carrière dans le football. Pour aider à atténuer davantage cette disparité, en plus des cours de coaching, ce partenariat donnera aux entraîneuses choisies l'accès à des séances de formation de groupe et à des opportunités de réseautage social pour aider à bâtir une communauté durable et des liens solides parmi ces femmes talentueuses. Pour célébrer l'EURO féminin 2022, Pepsi MAX encourage la nation à montrer le même niveau de soutien pour le football féminin qu'envers l'équipe nationale masculine, avec le lancement d'une campagne de marketing de grande ampleur par le biais d'activations digitales, sociales, PR, POS, OOH et en magasin.

Pepsi MAX étant un sponsor clé de l'UEFA depuis 2015 tant pour le football féminin que masculin, il est devenu la plus grande plateforme mondiale de l'entreprise, reliant les gens du monde entier grâce à leur passion pour le football. Pepsi MAX continue de renforcer sa présence et son engagement d'année en année, et met le football féminin au premier plan en 2022. Pepsi MAX croit que le football est le « One Game », qui peut être apprécié par tous sans discrimination et qui encourage l'égalité des chances pour tous.

Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l'UEFA, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec nos partenaires de longue date, Pepsi MAX, pour le tout premier spectacle de la finale de l'EURO féminin de l'UEFA. Becky Hill est une artiste et une interprète talentueuse, qui a préparé un spectacle incroyable du début à la fin. Nous savons qu'elle rassemblera les fans du monde entier pour marquer cet évènement historique. Il s'agit d'une année importante pour le monde sportif féminin, et il paraissait juste que Pepsi MAX et l'UEFA créent la plus grande production jamais organisée lors de ce tournoi. Les fans auront droit à une soirée spéciale de divertissement. »

Cette année, la performance lors de la finale de l'EURO féminin de l'UEFA sera diffusée dans plus de 16 pays européens et plusieurs territoires à travers le monde, quelques minutes avant le coup d'envoi de l'un des plus grands matchs de football féminin de 2022. Les fans seront invités à s'imprégner de l'atmosphère dès le début du spectacle, tandis que ceux qui seront restés à la maison seront en mesure de suivre la performance via leur diffuseur local et le compte TikTok officiel de l'UEFA .

Pour plus d'informations et d'actualités sur la finale, suivez Pepsi MAX sur Instagram et Facebook .

