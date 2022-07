Laserfiche nomme Karl Chan au poste de président-directeur général





Laserfiche, le principal fournisseur SaaS de gestion de contenu intelligente et d'automatisation des processus métier, a annoncé aujourd'hui que le PDG, Chris Wacker, prendrait sa retraite en tant que PDG, à compter du 1er août 2022. M. Wacker conservera son poste de président du conseil d'administration. Karl Chan, actuellement président et directeur technique, occupera le poste de chef de la direction, assumant la direction quotidienne de l'organisation.

« Karl est un chef d'entreprise extraordinaire et un technologue visionnaire qui a joué un rôle déterminant dans le succès de Laserfiche au cours des 30 dernières années », a déclaré M. Wacker. « La société entre dans une nouvelle ère d'innovation accélérée et de transformation numérique, et Karl a tous les atouts pour mener Laserfiche vers une croissance mondiale continue. »

M. Wacker travaille chez Laserfiche depuis 35 ans, et a joué un rôle déterminant dans le développement de l'activité Laserfiche à travers le monde. Son engagement envers l'innovation des clients et des entreprises a conduit la société à poursuivre une croissance constante à l'échelle mondiale, dans de multiples secteurs d'activités.

M. Chan possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la technologie. En tant que leader du département de développement, de Laserfiche, il a joué un rôle clé dans le développement de l'automatisation des processus métier et des formulaires Laserfiche, ainsi l'approche de l'entreprise axée sur Laserfiche Cloud. Il est titulaire d'une maîtrise en informatique et d'une licence en ingénierie. En 2015, M. Chan a reçu le Lifetime Achievement Award du Los Angeles Business Journal.

Laserfiche a également annoncé que Peter Wayman assumerait les fonctions de président, et que Michael Allen serait nommé directeur de la technologie.

« Je suis honoré d'avoir été choisi pour diriger Laserfiche, une entreprise pionnière de la technologie, depuis ses débuts », a déclaré M. Chan. « Le rythme rapide des changements que nous observons aujourd'hui signifie qu'il existe un besoin généralisé d'automatisation des processus et de transformation numérique. Je suis ravi de diriger la fourniture de solutions innovantes qui autonomiseront nos clients et enrichiront le monde. »

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu, et d'automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans toute l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement, axée sur le cloud, intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur entreprise et offrir des expériences client, digital-first.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur vie quotidienne.

Pour communiquer avec Laserfiche :

