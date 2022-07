Sopra Steria sélectionné parmi les partenaires référencés d'Airbus pour ses activités d'ingénierie et de conception fonctionnelle





PARIS, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné, à travers son vertical Aeroline, parmi les partenaires référencés d'Airbus, afin d'intervenir sur les activités d'ingénierie et de conception fonctionnelle.

Après le référencement EMES3 annoncé en janvier, couvrant l'ensemble des activités Engineering pour toutes les divisions d'Airbus, Sopra Steria confirme son expertise en remportant plusieurs contrats au sein du bureau d'études et des essais en vol chez Airbus. Sopra Steria a été retenu pour un référencement sur les activités Engineering et Manufacturing d'Airbus et propose ainsi une offre innovante sur toute la chaîne de valeur. Ce référencement s'applique à l'ensemble des activités et constitue une étape majeure dans l'ambition portée par Sopra Steria pour ses services d'ingénierie et sa capacité à déployer une offre complète.

Le vertical Aeroline de Sopra Steria dédié au secteur de l'aéronautique, a été retenu notamment pour les activités de conception et déploiement des méthodes et outils de l'ingénierie système, le support à la recherche et optimisation des procédures de maintenance, des études et simulations, ainsi que le support à la conception, au développement et au déploiement des outils de tests.

« Nous sommes très fiers d'avoir été retenus comme un des partenaires préférés pour les activités d'ingénierie d'Airbus, afin de les accompagner dans leur transformation. L'offre Engineering de Sopra Steria entre dans une nouvelle ère. Après le référencement EMES3, ce nouveau référencement est une étape majeure pour nous, illustre notre capacité à opérer non seulement comme un partenaire digital, mais aussi comme un partenaire métier. Nous positionnant ainsi comme un offreur global opérant sur toute la chaîne de valeur dans l'aéronautique. », déclare Xavier Pecquet, membre du Comité Exécutif Groupe de Sopra Steria.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

