Tim Hortons® propriétaires de restaurant et ses invités ont amassé plus de 12 millions de dollars au Jour des campsMC cette année pour soutenir les jeunes issus de communautés défavorisées





TORONTO, le 19 juill. 2022 /CNW/ - Grâce au soutien des 1 500 propriétaires de restaurant Tim Hortons®, de leurs membres d'équipe et des invités d'un océan à l'autre, la 31e campagne du Jour des campsMC cette année a permis de récolter plus de 12 millions de dollars.

Chaque année, lors du Jour des campsMC, Tim Hortons® et ses propriétaires de restaurant versent la totalité des recettes du café chaud et du TimGlacéMC aux Camps de la Fondation Tim Hortons® pour que des jeunes issus de communautés défavorisées puissent vivre l'expérience des Camps.

Les Camps de la Fondation Tim Hortons® ont recueilli plus de 237 millions de dollars depuis les débuts du Jour des campsMC, ce qui leur a permis d'offrir un programme de camp pluriannuel à plus de 300 000 jeunes de 12 à 16 ans à l'un des sept Camps Tim Hortons® au Canada et aux États-Unis. L'organisme a mis sur pied un modèle d'apprentissage fondé spécifiquement sur les forces et les besoins uniques des campeurs. Ceux-ci acquièrent des compétences de vie comme le leadership, la persévérance et le sens des responsabilités, ainsi que les moyens d'élargir leurs perspectives.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de nos invités et de ceux qui ont consacré temps et efforts pour faire du Jour des campsMC de cette année un événement mémorable », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons®. « Nous remercions infiniment les Canadiens, les propriétaires de restaurant Tim Hortons® et leurs équipes pour cette merveilleuse réussite : plus de 12 millions en dons qui nous aident à soutenir le travail important réalisé par les Camps de la Fondation Tim Hortons®. »

Les invités peuvent soutenir les Camps de la Fondation Tim Hortons® en tout temps en faisant un don unique ou mensuel en ligne à campstimhortons.com.

« Chaque dollar amassé nous aide à inspirer et à motiver les jeunes en leur offrant une expérience de camp de séjour pluriannuelle unique et marquante. Ces camps permettent aux jeunes de développer rapidement des aptitudes essentielles et d'être mieux équipés pour faire face aux situations difficiles à l'avenir », explique Graham Oliver, propriétaire de restaurant Tim Hortons® et président des Camps de la Fondation Tim Hortons®.

« Beaucoup des jeunes que nous soutenons n'avaient jamais eu l'occasion de vivre une expérience de camp ou de voyager en dehors de leur ville. Les Camps Tim Hortons® offrent une expérience unique qui peut changer la vie de nos campeurs, et nous vous remercions tous de votre soutien continu pour le Jour des campsMC et les Camps de la Fondation Tim Hortons®. »

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir les Camps Tim Hortons® durant l'année, ainsi que les programmes estivaux, scolaires et communautaires, visitez le campstimhortons.com.

À propos de Tim Hortons®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Depuis 55 ans, Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons® est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 établissements partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons®

Les Camps de la Fondation Tim Hortons®, organisme à but non lucratif, ont été fondés en 1974 afin d'aider les jeunes des communautés défavorisées à élargir leur champ de possibilités. Véritables chefs de file dans le développement des jeunes, les Camps accueillent des participants de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu à une période déterminante de leur vie, pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Le programme de camps, qui s'échelonne sur plusieurs années, permet aux jeunes de développer leur leadership, leur résilience et leur sens des responsabilités, ce qui les aide à croire en leur propre potentiel et à changer leur histoire pour le mieux. Grâce à sept camps en Amérique du Nord qui offrent tout au long de l'année des programmes d'été, des programmes scolaires et des programmes communautaires, les jeunes reçoivent du soutien pour s'épanouir à leur retour à la maison, pour exceller dans leurs études postsecondaires, pour réussir au travail et pour contribuer positivement à leur communauté. À ce jour, plus de 300 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus sur les Camps de la Fondation Tim Hortons®, veuillez consulter le campstimhortons.com.

