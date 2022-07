Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures sont de retour sur la planète Arrakis pour « Dune: Part Two » de Denis Villeneuve





Dans la foulée du succès auprès de la critique et du box-office du premier film six fois récompensé aux Academy Awards®, Warner Bros. Pictures et Legendary Entertainment ont commencé la production du très attendu second opus, « Dune: Part Two », qui sera une nouvelle fois réalisé par le metteur en scène nominé aux Oscars, Denis Villeneuve (« Dune: Part One », « Arrival », « Blade Runner 2049 »).

L'épopée sur grand écran poursuit l'adaptation du best-seller acclamé de Frank Herbert, DUNE, avec des stars qui reprendront leur rôle, notamment : l'acteur nominé aux Oscars, Timothée Chalamet (« Wonka », « Call Me by Your Name »), Zendaya (« Spider-Man: No Way Home », « Malcolm & Marie », « Euphoria »), Rebecca Ferguson (« Mission: Impossible ? Dead Reckoning »), l'acteur oscarisé Javier Bardem (« No Country for Old Men », « Being the Ricardos »), l'acteur nominé aux Oscars., Josh Brolin (« Glass Onion: A Knives Out Mystery », « Army of the Dead »), Stellan Skarsgård (série de films « Mamma Mia! », « Avengers: Age of Ultron »), Dave Bautista (série de films « Guardians of the Galaxy », « Thor: Love and Thunder »), l'actrice nominée aux Oscars, Charlotte Rampling (« 45 Years », « Assassin's Creed »), et Stephen McKinley Henderson (« Fences », « Lady Bird »). Austin Butler (« Elvis », « Once Upon A Time... In Hollywood ») rejoindra également la distribution dans le rôle du notoire Feyd Rautha, ainsi que l'acteur de légende, Christopher Walken (« The Deer Hunter », « Hairspray ») dans le rôle de l'Empereur. Les nouveaux venus Florence Pugh (« Black Widow », « Little Women »), Léa Seydoux (la franchise « James Bond » et « Crimes of the Future »), et Souheila Yacoub (série « No Man's Land », « Climax ») complèteront la vaste distribution.

Ce second opus explorera le voyage mythique de Paul Atréides qui s'unit à Chani et aux Fremen alors qu'il est sur le sentier de la vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Devant faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers connu, il s'efforce d'empêcher un avenir terrible que lui seul peut prévoir.

Denis Villeneuve réalise « Dune: Part Two » à partir d'un scénario qu'il a coécrit avec Jon Spaihts, basé sur le roman de Frank Herbert. Le film est produit par Denis Villeneuve, Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe et Patrick McCormick. Les producteurs exécutifs sont Josh Grode, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Jon Spaihts, Richard P. Rubinstein et John Harrison, avec Kevin J. Anderson en tant que conseiller créatif.

Une fois de plus, Denis Villeneuve collabore avec le directeur de la photographie oscarisé, Greig Fraser (« Lion », « Zero Dark Thirty », « Rogue One: A Star Wars Story »), la costumière trois fois nominée aux Oscars, Jacqueline West (« The Revenant », « The Curious Case of Benjamin Button », « Quills »), et le créateur de maquillage, coiffures et prothèses, nominé aux Oscars, Donald Mowat (« Blade Runner 2049 »). Le compositeur maintes fois oscarisé, Hans Zimmer (« Blade Runner 2049 », « Inception », « Gladiator », « The Lion King ») fait à nouveau partie de l'équipe pour créer la partition. Denis Villeneuve a également décidé de faire à nouveau équipe avec le chef décorateur oscarisé, Patrice Vermette (« Arrival », « Sicario », « The Young Victoria »), le monteur oscarisé Joe Walker (« Blade Runner 2049 », « Arrival », « 12 Years a Slave »), le superviseur d'effets spéciaux trois fois oscarisé, Paul Lambert (« First Man », « Blade Runner 2049 »), et le superviseur d'effets spéciaux, oscarisé, Gerd Nefzer (« Blade Runner 2049 »).

« Dune » est tourné en extérieur à Budapest, Abu Dhabi, en Jordanie et en Italie. Le film produit par Warner Bros. Pictures et Legendary Entertainment devrait faire l'objet d'une sortie mondiale le 17 novembre 2023.

