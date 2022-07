FXCM nomme un nouveau directeur marketing





FXCM Group, LLC ("FXCM Group" ou "FXCM"), leader international en matière de services de négociation en ligne de devises et de CFD, annonce aujourd'hui la nomination de Paul Gyles au poste de directeur du marketing.

M. Gyles, dirigeant expérimenté, stratégique et transformateur basé à Londres, met au service de FXCM plus de 15 ans d'expérience en tant que directeur du marketing. Il a auparavant occupé des postes de directeur du marketing chez le trader en ligne IG ainsi que chez Sony et, plus récemment, chez M&G.

Paul Gyles aura pour mission d'encadrer la stratégie de marque et de marketing de FXCM, en veillant à maintenir la priorité accordée aux clients et aux traders par le principal fournisseur de services de trading en ligne sur les marchés des changes et des CFD.

Récemment récompensée par le titre de courtier de l'année dans le cadre des Ultimate Fintech Awards, FXCM n'a cessé d'étendre ses services au cours de l'année 2022, confirmant ainsi son engagement en faveur d'une approche "Client First, Trader Driven". Au-delà de l'élargissement de son offre de CFD en doublant ses offres d'actions françaises, allemandes et britanniques, la société a également introduit le trading CFD d'actions individuelles australiennes sans frais de données ni commissions*, améliorant ainsi le service offert aux clients.

Brendan Callan, PDG de FXCM, a déclaré: "Paul jouit d'une solide expérience en marketing et en gestion, et il a fait ses preuves dans des environnements de services financiers et de technologie très dynamiques. Nous nous réjouissons donc de le voir rejoindre l'équipe FXCM. Nous traversons une période passionnante pour FXCM et nous n'avons aucun doute quant à la valeur de l'expérience et de l'expertise de Paul, qui permettra à FXCM de maintenir son statut de premier courtier au détail privilégié."

Paul Gyles, CMO de FXCM, a déclaré: "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de FXCM en cette période de croissance et d'expansion. Je me réjouis de mettre en oeuvre la stratégie de marque et de marketing de la société, afin que son offre, qui est la meilleure de sa catégorie, continue à émerger sur un marché compétitif."

*FXCM accepte des compensations sous diverses formes, notamment en majorant les spreads perçus auprès de ses fournisseurs de liquidités, en majorant le rollover, etc. La tarification sur commission s'applique aux comptes de type Active Trader.

À propos de FXCM:

FXCM est l'un des principaux fournisseurs de services de trading de devises en ligne, de trading de CFD et de services connexes. Depuis 1999, la société a pour mission de faciliter l'accès des traders internationaux au marché le plus vaste et le plus liquide du monde en proposant des outils de trading innovants, en recrutant les meilleurs formateurs en trading, dans le strict respect des normes financières, et en s'efforçant d'offrir la meilleure expérience de trading en ligne du marché. Les clients bénéficient du trading mobile, et peuvent exécuter leurs ordres en un seul clic et négocier sur la base de graphiques en temps réel. FXCM propose également des programmes éducatifs sur le trading FX et propose des outils de trading, des données exclusives et des ressources de premier plan. FXCM Pro assure aux courtiers de détail, aux fonds spéculatifs de taille limitée et aux banques des marchés émergents un accès à l'exécution et à la liquidité de gros, tout en assurant aux fonds à haute et moyenne fréquence un accès aux services de courtage de premier choix via FXCM Prime. FXCM est une société Leucadia.

