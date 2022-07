FourKites constate une reprise dans les ports chinois, alors que les confinements liés à la COVID-19 s'atténuent





FourKites®, la principale plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, annonce aujourd'hui que la publication de ses dernières données sur les ports chinois montre une amélioration des volumes d'expédition.

En tant que plus grande plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites collecte et anonymise des données pour révéler les tendances importantes en matière de transport à l'échelle mondiale. En suivant plus de 2,5 millions d'expéditions quotidiennes sur route, rail, océan, air, colis et messagerie, et atteignant plus de 200 pays, ces chiffres donnent une vue précise des conditions en temps réel, permettant une meilleure planification et prise de décision.

FourKites a constaté une reprise du volume des expéditions maritimes d'importation et d'exportation dans les ports chinois au cours des dernières semaines, alors que les confinements liés à la COVID-19 se sont assouplis.

« Le volume au port de Shanghai a augmenté depuis la mi-mai, le volume moyen des expéditions maritimes sur 14 jours n'ayant diminué que de 2 % par rapport au 12 mars (veille de l'entrée en vigueur des confinements) pour les expéditions suivies par FourKites », a déclaré Philippe Salles, vice-président des solutions stratégiques (Océan). « Il s'agit d'une hausse par rapport à la mi-mai, alors que le volume des expéditions avait diminué de près de 25 % au cours de la même période ».

Pour les autres ports chinois, les volumes d'expédition sont restés élevés, avec un volume en hausse de 25 % au port de Shenzhen et un volume en hausse de 35 % au port de Ningbo-Zhoushan par rapport au 12 mars.

FourKites a continué de constater une forte reprise du volume de voyages entre la Chine et les États-Unis. Le volume moyen d'expédition sur 14 jours pour les chargements voyageant de la Chine vers les États-Unis n'est plus en baisse que de 3 % par rapport aux niveaux observés le 12 mars.

« Le volume le long de cette voie avait déjà atteint un creux de 43 % de moins entre la mi-avril et la fin avril », a déclaré M. Salles. « Les retards demeurent toutefois élevés, le pourcentage moyen d'expéditions retardées le long de cette voie sur 14 jours étant de 37 %, comparativement au sommet de 39 % observé entre la mi-avril et la fin avril ».

« Bien que la situation s'apaise, nous sommes loin des volumes d'expédition et des temps de transit que nous constations avant la COVID », poursuit M. Salles. « À l'avenir, les chaînes d'approvisionnement deviendront probablement plus complexes. Un domaine à surveiller est celui des temps de transit des expéditions maritimes. Je m'attends à ce que de nouvelles réglementations sur les émissions soient émises par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 2023, ce qui entraînera probablement une réduction de la vitesse des navires. De ce fait, nous verrons plus de retards et d'incertitude dans les chaînes d'approvisionnement mondiales ».

À propos de FourKites

La plateforme mondiale leader de visibilité de la chaîne d'approvisionnement FourKites® étend la visibilité au-delà du simple transport, puisqu'elle s'applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,5 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant plus de 200 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement, de bout en bout. Plus de 1 000 marques parmi les plus connues dans le monde, dont 9 des 10 principaux géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site https://www.fourkites.com/.

