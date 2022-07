MSCI nomme Cristina Bondolowski au poste de directrice du marketing





MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui que Cristina Bondolowski avait rejoint la société comme directrice du marketing et membre du comité exécutif de MSCI.

Mme Bondolowski sera responsable du développement stratégique et de l'exécution des programmes mondiaux de marketing et de communication de MSCI, destinés à soutenir les initiatives de croissance mondiale de la société et les domaines ciblés par les clients, notamment l'ESG et le climat. Elle supervisera les campagnes de marketing intégrées sur divers canaux et apportera un leadership éclairé, orienté contenu, afin de sensibiliser et d'engager les investisseurs institutionnels avec l'ensemble des outils, des solutions et de la clientèle mondiale de MSCI. Elle sera basée à Palo Alto, en Californie, et relèvera de Baer Pettit, président et COO.

Mme Bondolowski est une cadre supérieure chevronnée en marketing ayant plus de vingt ans d'expérience dans divers secteurs et entreprises. Elle a récemment occupé le poste de responsable du marketing mondial pour l'impression et l'impact du développement durable de HP. Avant cela, elle a occupé le poste de responsable du marketing mondial pour l'informatique chez HP pendant plus de trois ans. Avant HP, elle a passé 19 ans à The Coca-Cola Company, où elle a occupé divers postes de direction, dont celui de directrice mondiale du marketing pour les boissons carbonatées. Avant de rejoindre The Coca-Cola Company, Mme Bondolowski a occupé divers postes de marketing dans des entreprises de grande envergure comme Colgate-Palmolive, Universal Studios et IBM.

M. Pettit déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir Cristina au sein de MSCI et de notre équipe de direction. Cristina nous apporte sa vaste expertise en matière de stratégies marketing innovantes pour des marques de renommée mondiale. Nous nous réjouissons de collaborer avec elle pour continuer à faire progresser et à consolider notre manière de communiquer et de nous connecter avec nos clients dans le monde entier ».

Mme Bondolowski déclare : « Je suis très heureuse de commencer à travailler avec l'équipe de MSCI pour vivre cette période passionnante de transformation rapide et de croissance pour l'entreprise. Je me réjouis de jouer un rôle dans la mise en récit de la façon dont MSCI apporte une plus grande transparence aux marchés financiers mondiaux et aide les investisseurs à comprendre, évaluer et gérer les risques des portefeuilles, en particulier dans le paysage des investissements ESG, grâce à des solutions orientées recherche et technologie ».

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous favorisons la prise de meilleures décisions d'investissement en aidant nos clients à comprendre et analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement et à constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées à la pointe du secteur que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement.

