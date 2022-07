THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS DEVOILE SON CLASSEMENT 2022 : GERANIUM, A COPENHAGUE, SE CLASSE NO.1.





Geranium , à Copenhague, est nommé World's 50 Best Restaurant 2022, parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna .

Annoncée ce soir lors d'une cérémonie de remise des prix à Londres, la liste 2022 comprend des restaurants de 24 pays sur 5 continents et révèle 12 restaurants qui font leur entrée, ainsi que 2 qui sont de retour.

Avec respectivement huit et sept restaurants dans la liste, l'Amérique du Sud et l'Asie apparaissent comme de véritables puissances culinaires.

René Frank , de Coda, à Berlin , reçoit le World's Best Pastry Chef Award, parrainé par Sosa.

Nouvelle récompense cette année, The Beronia World's Best Sommelier Award est décerné à Josep Roca , sommelier d'El Celler de Can Roca .

, sommelier d'El Celler de . Aponiente à El Puerto de Santa Maria remporte le Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

à El Puerto de Santa Maria remporte le Flor de Caña Sustainable Restaurant Award. Uliassi (No.12), à Senigallia, décroche le Highest New Entry Award, parrainé par Aspire Lifestyles.

(No.12), à Senigallia, décroche le Highest New Entry Award, parrainé par Aspire Lifestyles. Nobelhart & Schmutzig (No.17) reçoit le Villa Massa Highest Climber Award, en gagnant 28 places.

(No.17) reçoit le Villa Massa Highest Climber Award, en gagnant 28 places. Atomix (No.33) à New York remporte le prix Gin Mare Art of Hospitality.

(No.33) à remporte le prix Gin Mare Art of Hospitality. Jorge Vallejo du restaurant Quintonil à Mexico reçoit le Estrella Damm Chefs' Choice Award.

La crème de la crème du monde de la restauration s'est réunie ce soir à Londres pour célébrer les World's 50 Best Restaurants 2022, sponsorisés par S.Pellegrino et Acqua Panna. La cérémonie, animée par l'acteur et gourmet internationalement reconnu Stanley Tucci, a récompensé l'excellence gastronomique dans 24 pays sur 5 continents, avant de désigner Geranium comme World's Best Restaurant 2022 et Best Restaurant in Europe 2022.

Retrouvez la liste complète des 1-50 ici

Succédant à Noma - qui rejoint les Best of the Best - Geranium, mené par le chef Rasmus Kofoed et le sommelier Søren Ledet, figurait en 2ème position dans la liste des World's 50 Best Restaurants 2021. La mission de Geranium est de créer des plats qui éveillent les sens. La cuisine méticuleuse ainsi que la vision incroyable du chef Kofoed, y compris sa récente décision de supprimer la viande, lui ont valu des hommages et des fans dans le monde entier. Geranium est rejoint dans le top 3 par Central (No.2) à Lima et Disfrutar (No.3) à Barcelone.

