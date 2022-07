HCL Technologies sur la voie de la transformation numérique de Dutch multinational corporation (DSM)





HCL Technologies (HCL), une entreprise technologique leader au niveau mondial, a signé un accord pluriannuel portant sur la modernisation des systèmes informatiques liés à l'activité principale de DSM, et sur la transition vers une méthodologie d'exploitation informatique centrée produit. HCL permettra à DSM, l'une des principales sociétés mondiales de technologie dans les domaines de la nutrition, de la santé et des sciences de la vie, et dont la raison d'être repose sur des actions concrètes, d'accélérer sa transformation numérique, grâce à une stratégie privilégiant le cloud, une méthodologie agile, et des solutions pratiques autour des réseaux et systèmes de nouvelle génération. En créant un environnement de travail numérique connecté et harmonisé dans l'ensemble du groupe, HCL appuiera les efforts d'innovation produits de DSM, et ses ambitions en termes de croissance.

« Pour soutenir la stratégie de DSM et nos objectifs d'amélioration de la santé des populations et de la planète, nous nous trouvons au coeur d'une transformation numérique qui nous permettra de mieux servir nos clients », a indiqué Ipek Ozsuer, responsable du Service numérique, chez DSM. « Nous avons souhaité une transition d'un paysage multifournisseur vers une collaboration avec un seul partenaire d'intégration, possédant les connaissances approfondies qui nous aiderons à réaliser nos ambitions numériques. HCL partage les valeurs de DSM consistant à placer le développement durable au coeur de notre feuille de route numérique, ce qui en fait un partenaire idéal dans le cadre de notre processus de transformation. »

Fenix 2.0, le nouveau cadre d'exécution numérique de HCL permettra la mise en place des meilleures pratiques et l'accélération de la transformation numérique au travers des différentes unités opérationnelles et lignes de produits de DSM. Grâce à une meilleure maîtrise des processus d'automatisation et services d'analyse, de nouvelle génération, HCL prévoit d'améliorer l'offre de prestations de services informatiques qu'elle fournit à près de 18 000 utilisateurs finaux, répartis sur 200 sites, dans plus de 50 pays.

« Nous nous réjouissons d'avoir été sélectionnés par DSM pour assurer leur transformation numérique », a confié Ashish Kumar Gupta, Responsable du Développement pour la région Europe-Afrique, chez HCL Technologies. « En sa qualité d'entreprise responsable, DSM fait figure de pionnier. Ses objectifs sont très similaires à la culture, les valeurs et l'engagement de HCL envers les communautés à travers le monde. Cet engagement témoigne d'une collaboration fructueuse avec nos clients pour mener à bien leur transformation numérique à travers l'ensemble de leurs infrastructures. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hcltech.com.

