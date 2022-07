Caroline Chénier, finaliste dans la région de l'Outaouais au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!





GATINEAU, QC, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Caroline Chénier, des Serres Gatineau, est finaliste au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!. Elle a été sélectionnée parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneure, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« La Financière agricole du Québec souligne chaque année l'excellence de la relève agricole présente dans toutes les régions du Québec par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! C'est une grande fierté pour notre organisation d'en être la promotrice. Ce concours est source d'inspiration pour tout le secteur agricole et agroalimentaire, car il met en avant-plan des personnalités qui contribuent de façon distincte et créative à l'enrichissement des connaissances et des bonnes pratiques du domaine. Je salue les 10 finalistes de l'édition de 2022, qui sont sans contredit les meneurs, les gens en tête de peloton contribuant aujourd'hui à bâtir une agriculture saine, innovante et pérenne. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à Caroline Chénier, une entrepreneure d'excellence. À travers son dossier de candidature, elle a su faire valoir ses compétences comme agricultrice et gestionnaire. Elle a démontré un sens du leadership, une détermination et un sens pour le développement des affaires hors du commun. Elle est un modèle pour les femmes qui prennent de plus en plus leur place en agriculture. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. Chapeau! »

M. Marc Dickey, directeur territorial à La Financière agricole du Québec

À propos de Caroline Chénier

Les Serres Gatineau 2019 s.e.n.c. (production maraîchère - en serre, Gatineau)

« Je crois qu'il est important de parler de notre domaine d'activité et d'en faire la promotion auprès du monde des affaires. Il faut aussi montrer et mettre de l'avant des femmes qui sont des cheffes d'entreprise. »

En 2020, Femmessor identifie Caroline comme l'une des 100 entrepreneures qui changent le monde! Quelques années auparavant, elle quittait son emploi, en quête de sens. Elle est alors guidée par l'idée « d'avoir un impact, de nourrir le monde, d'améliorer la nutrition et de contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire ». Elle entreprend des études en agriculture. En même temps, elle intègre l'entreprise et se lance dans des travaux : revamper les installations, introduire des technologies permettant d'économiser des centaines d'heures de travail, maximiser les espaces de culture. Elle ajoute à sa stratégie de mise en marché sa présence sur le Marché de l'Outaouais, une plateforme en ligne pour les produits locaux. Elle produit dorénavant à l'année, prenant soin de maximiser l'efficacité énergétique avec la réinjection de CO 2 pour le chauffage des serres. Ses pratiques environnementales lui valent d'ailleurs le prix du Projet d'exception en développement durable au Gala Excelor 2021 de la Chambre de commerce de Gatineau. Caroline est aussi très engagée au sein de plusieurs conseils d'administration, voulant ainsi mettre de l'avant l'agriculture, l'achat local et les entrepreneures.

