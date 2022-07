Deux finalistes dans la région de la Montérégie au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!





LÉVIS, QC, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que deux agricultrices se sont démarquées au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence! dans la région. Elles ont été sélectionnées parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de leur profil d'entrepreneuses, de leurs réalisations et de leurs compétences de gestionnaires.

Il s'agit de :

Stéphanie Wang, de l'entreprise Le Rizen

Nancy Fournier , des fermes Fournier-CA Parent inc.

Citations

« La Financière agricole du Québec souligne chaque année l'excellence de la relève agricole présente dans toutes les régions du Québec par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! C'est une grande fierté pour notre organisation d'en être la promotrice. Ce concours est source d'inspiration pour tout le secteur agricole et agroalimentaire, car il met en avant-plan des personnalités qui contribuent de façon distincte et créative à l'enrichissement des connaissances et des bonnes pratiques du domaine. Je salue les 10 finalistes de l'édition de 2022, qui sont sans contredit les meneurs, les gens en tête de peloton contribuant aujourd'hui à bâtir une agriculture saine, innovante et pérenne. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à Stéphanie Wang et Nancy Fournier, deux entrepreneuses d'excellence. À travers leurs dossiers de candidature, elles ont su faire valoir leurs compétences comme agricultrices et gestionnaires. Elles ont de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fière que notre organisation puisse mettre en lumière leurs réalisations et leurs efforts. C'est une marque de reconnaissance qui leur donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever leurs défis. Leur réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. Chapeau! »

Mme Sonia Simard, directrice territoriale à La Financière agricole du Québec

À propos des finalistes

Stéphanie Wang

Le Rizen (production maraîchère de légumes asiatiques biologiques, Frelighsburg)

« Ma formation m'a permis de comprendre la société et de positionner Le Rizen de façon presque philosophique, c'est-à-dire une entreprise qui a du sens à la fois pour moi, les employés et les clients. »

Titulaire d'une maîtrise en sociologie de l'agriculture, Stéphanie a une vision singulière de l'agriculture, soit « résiliente, nourricière, porteuse de sens et pérenne ». Au début de ses activités, elle teste la culture de plusieurs légumes asiatiques, dont le gai lan, l'okra, la citronnelle, le luffa et le shiso. Les récoltes sont bonnes et l'enthousiasme des restaurateurs et épiciers est immédiat. Aujourd'hui, son entreprise compte une trentaine de variétés de légumes asiatiques et une vingtaine de produits transformés. Elle tient à conserver une production à échelle humaine. « Ce type de mise en marché de proximité constitue une stratégie de commercialisation du futur, ancrée dans le territoire et misant sur les savoir-faire, la créativité, l'innovation et les ressources issues de la communauté. » Il n'empêche que les projets se multiplient pour elle. Sous peu, elle lancera un site Web transactionnel pour la vente de produits en ligne et un livre dont elle est coauteure. Stéphanie est régulièrement sollicitée pour son expertise, notamment par les médias. Elle souhaite transformer son modèle d'affaires en coopérative et devenir la référence en plants asiatiques biologiques.

Nancy Fournier

Les fermes Fournier-CA Parent inc. (production porcine, Saint-Alphonse-de-Granby)

« L'agriculture est toute ma vie. Depuis toujours, j'en suis passionnée et je crois en elle. »

Jeune, Nancy reprend une partie de l'entreprise familiale. Son site compte 250 acres de terre et 1950 bêtes. La terre est alors en pacage et non drainée, la porcherie vide et non fonctionnelle et l'érablière non exploitée. « J'ai mis les bouchées doubles pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. » De fait, en quelques années, elle renverse la vapeur et développe le plein potentiel de tous les aspects de son entreprise. Elle rachète des terres, rénove les bâtiments, double son troupeau, investit dans des technologies, optimise sa rentabilité et démarre le volet acéricole de l'entreprise. Nancy ne ménage aucun effort; elle est animée par le désir de donner la chance à ses trois jeunes enfants de s'établir éventuellement en agriculture. Diplômée de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, elle y avait reçu une bourse pour son implication exceptionnelle. Celle qui, à 21 ans, siégeait déjà au conseil d'administration du syndicat de l'UPA de la Haute-Yamaska maintient encore aujourd'hui ses différents engagements, même avec un agenda rempli. « M'impliquer m'apporte autant à moi qu'aux autres. J'aime faire connaître notre profession et surtout valoriser celle-ci auprès des gens. J'ai ainsi l'impression d'aider et de faire avancer l'agriculture. »

