Le gouvernement du Canada investit plus de 8,7 millions de dollars pour aider les producteurs agricoles à adopter des technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre

WINNIPEG, MB, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Partout au pays, les productrices et producteurs agricoles sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé 28 projets supplémentaires dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA). Cet investissement de plus de 8,7 millions de dollars favorisera l'adoption de technologies propres dans l'ensemble du Canada.

Les investissements dans les technologies propres aident les productrices et producteurs agricoles à relever les défis d'aujourd'hui, qui vont de la sécheresse aux phénomènes météorologiques extrêmes, et font avancer l'action pour le climat afin de bâtir un avenir sain au Canada. Ce nouvel investissement s'appuie sur les travaux en cours qui visent à aider les productrices et producteurs agricoles à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à élaborer des technologies favorisant l'adaptation aux changements climatiques.

Au Manitoba, plus de 2,5 millions de dollars serviront à réaliser cinq nouveaux projets. Le Programme des TPA finance les producteurs agricoles et les agroentreprises pour faciliter la mise au point et l'adoption de technologies propres, ce qui les aidera à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à accroître leur compétitivité à long terme. Les fonds sont attribués dans trois domaines d'intervention prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique, l'agriculture de précision et les solutions de bioéconomie.

Compte tenu de la récente expansion du Programme des TPA, on estime que les niveaux de pollution actuels connaîtront une réduction pouvant atteindre 0,8 mégatonne grâce au remplacement de combustibles et à une réduction de la consommation de combustible. Ce programme aide déjà des centaines de producteurs agricoles en leur versant des contributions minimales de 50?000 $ pour adopter des technologies propres, comme des séchoirs à grains ou des systèmes de chauffage des bâtiments agricoles.

Le gouvernement du Canada continue de réaliser des investissements pour créer un environnement propice à la recherche sur les technologies propres ainsi qu'au développement et à l'adoption de ces technologies. Ces investissements aideront les producteurs agricoles et les agroentreprises à orienter les changements requis pour parvenir à une économie à faible intensité de carbone et nourrir de façon durable une population mondiale croissante.

Citations

« Les sécheresses et les inondations survenues récemment au Canada nous rappellent une fois de plus que les agricultrices et agriculteurs sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques. Cette nouvelle vague de projets verts et novateurs annoncée aujourd'hui, dans le cadre de notre Programme des technologies propres en agriculture, démontre notre volonté à les aider à maximiser la gestion durable de leurs sols tout en augmentant leur productivité et leur rentabilité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

«?Ici, au Manitoba, nous travaillons en étroite collaboration avec les producteurs agricoles pour élaborer et mettre en oeuvre des pratiques qui nous permettent de séquestrer le carbone et de nous attaquer aux émissions de gaz à effet de serre. Au moyen d'investissements dans des projets locaux, comme le nouveau séchoir à grains de Baker Farms, nous continuons de favoriser l'adoption de pratiques qui accéléreront la réduction des émissions dans le secteur agricole. Grâce aux travaux de recherche et de développement essentiels en cours, comme les travaux réalisés dans le laboratoire d'Hylife Ltd. pour neutraliser les émissions attribuables aux engrais, l'avenir de l'agriculture au Canada est prometteur.?»

- L'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

Les faits en bref

Dans le cadre du Plan de réduction des émissions lancé en mars 2022, le gouvernement du Canada a engagé plus d'un milliard de dollars en nouveaux fonds pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Cet engagement comprend le versement de 330 millions de dollars supplémentaires au Programme des technologies propres en agriculture (TPA) - qui vient tripler le soutien à l'innovation, ainsi qu'au développement et à l'adoption de technologies propres dans le secteur agricole. Il comprend aussi le versement de 470 millions de dollars supplémentaires au Fonds d'action à la ferme pour le climat afin d'élargir et de prolonger le programme au-delà de 2024.

, 26 projets approuvés favoriseront l'adoption de technologies propres, et la priorité est accordée à celles qui réduisent de manière significative les émissions de GES. Dans le cadre du volet Recherche et innovation du Programme des TPA , deux projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres.

, deux projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres. Les projets et le montant final de l'aide financière sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Le financement pour le volet Adoption du programme TPA va jusqu'à 100 millions de dollars sur cinq ans, 50 millions de dollars étant mis de côté pour l'achat et l'installation de séchoirs à grains plus efficaces pour les producteurs canadiens, et jusqu'à 10 millions de dollars au cours des deux prochaines années (2021-2023) pour équiper les exploitations d'une énergie plus propre et délaisser le diésel.

