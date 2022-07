Florence Bélanger, finaliste dans la région de la Mauricie au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!





LÉVIS, QC, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Florence Bélanger, de la Coopérative La Charette, est finaliste au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!. Elle a été sélectionnée parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneuse, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« La Financière agricole du Québec souligne chaque année l'excellence de la relève agricole présente dans toutes les régions du Québec par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! C'est une grande fierté pour notre organisation d'en être la promotrice. Ce concours est source d'inspiration pour tout le secteur agricole et agroalimentaire, car il met en avant-plan des personnalités qui contribuent de façon distincte et créative à l'enrichissement des connaissances et des bonnes pratiques du domaine. Je salue les 10 finalistes de l'édition de 2022, qui sont sans contredit les meneurs, les gens en tête de peloton contribuant aujourd'hui à bâtir une agriculture saine, innovante et pérenne. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à Florence Bélanger, une entrepreneuse d'excellence. À travers son dossier de candidature, elle a su faire valoir ses compétences comme agricultrice et gestionnaire. Elle a de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. Chapeau! »

M. Sébastien Cyr, directeur territorial de La Financière agricole du Québec

À propos de Florence Bélanger

Coopérative La Charrette (production maraîchère, Saint-Élie-de-Caxton)

« Nous comptons laisser aller notre créativité pour y faire naître un petit coin de paradis où peut germer toute idée folle, pourvu qu'elle soit belle et qu'elle réponde au besoin commun. »

En seulement trois années, la Coopérative La Charette a produit plus d'une soixantaine de variétés de légumes. Florence a plus que triplé le nombre de paniers bio qui y sont vendus depuis l'an un. Cette saison, elle compte nourrir 330 familles en plus de fournir kiosques, épiceries et restaurants. Ses trois nouvelles serres permettront de produire à l'année. Celles-ci ont d'ailleurs fait la transition du chauffage au propane vers l'électricité, une initiative qui a valu à l'entreprise une bourse du Fonds C Desjardins dans la catégorie Innovation. « Nous pouvons dire à nos clients que même leurs tomates rouges... sont vertes! » C'est sur les bancs d'école que Florence a rencontré ses partenaires d'affaires. Fonder une coopérative tient de leurs valeurs communes et résulte de la possibilité qu'elle ouvre à l'intégration de nouveaux membres, qui y ajouteront leurs propres couleurs. Pour relever le défi de la cogestion, Florence et ses partenaires n'ont pas hésité à suivre des formations sur les communications bienveillantes, le leadership positif, la gestion holistique. Si elle considère les points de chute de ses légumes comme des endroits festifs et rassembleurs, elle souhaite en faire un véritable lieu communautaire, accueillant entre autres une épicerie libre-service et des soirées thématiques.

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Patrice Blais

Directeur régional

Centre de services de Sherbrooke

(819) 820-3393, poste 2412

