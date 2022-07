Le ministre Blair annonce le versement de plus de 870 millions de dollars pour la résilience climatique et le rétablissement après les catastrophes en Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Après les inondations et les feux de forêt dévastateurs qui ont frappé la province l'an dernier, les Britanno-Colombiens vivent les effets des conditions météorologiques extrêmes engendrées par les changements climatiques. En partenariat avec la province de la Colombie-Britannique et les communautés autochtones, le gouvernement du Canada fait des investissements historiques pour assurer la sécurité des personnes en cas de catastrophe et veiller à ce que les communautés soient en mesure de face aux conditions météorologiques extrêmes.

Aujourd'hui, au terme de la cinquième et dernière réunion du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé des versements anticipés de plus de 870 millions de dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique par l'entremise des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFC), afin de soutenir les efforts de rétablissement après les inondations, les glissements de terrain et les tempêtes dans la province. Cette somme s'ajoute aux 207 millions de dollars qui avaient été annoncés en juin pour soutenir les efforts de rétablissement après un incendie de forêt.

Le Comité, coprésidé par le ministre Blair et le ministre Mike Farnworth, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, a discuté des progrès importants réalisés à ce jour. Reconnaissant l'impact disproportionné que les catastrophes naturelles ont sur les communautés autochtones, le travail du Comité a été enrichi par les contributions du Conseil des leaders des Premières Nations et par les discussions très utiles sur l'importance d'intégrer les savoirs traditionnels dans la gestion des urgences. Ces savoirs sont essentiels à l'établissement du cadre de préparation et d'intervention en cas d'urgence du Canada, et continueront d'éclairer ces travaux à l'avenir.

En plus des versements à l'AAFCC, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et le Conseil des leaders des Premières Nations s'emploient à conclure un accord trilatéral sur la gestion des urgences. Cet accord renforcera la capacité des Premières Nations à intervenir en cas de catastrophe naturelle liée au climat, et à s'en relever.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à soutenir les Canadiens dont la vie est touchée par des situations d'urgence, à aider les collectivités à se préparer aux réalités de l'augmentation des risques et des catastrophes naturelles liés au climat, et, au bout du compte, à accroître notre résilience.

« Les changements climatiques menacent les communautés d'un bout à l'autre du Canada, et nous devons préserver la solidité de nos partenariats alors que nous nous préparons et travaillons à prévenir les catastrophes naturelles et les événements météorologiques extrêmes. Les progrès réalisés par ce comité et la collaboration entre les ministres fédéraux et provinciaux et les dirigeants autochtones ont permis de coordonner les efforts de rétablissement et de reconstruction dans les collectivités de la Colombie-Britannique. Nous continuerons à nous appuyer sur le travail important des sept derniers mois pour renforcer nos systèmes d'intervention d'urgence partagés. »

-- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« La Colombie-Britannique a été durement touchée l'an dernier par de multiples catastrophes dévastatrices touchant des milliers de personnes partout dans la province. Il est clair que nous devons continuer à travailler de concert pour accroître la résilience face aux changements climatiques, et je suis heureux de cette collaboration avec les dirigeants fédéraux et autochtones. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral, qui nous permettra de reconstruire les infrastructures endommagées et de continuer à soutenir les personnes et les communautés qui se remettent des incendies de forêt, des inondations et des glissements de terrain. »

-- L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre John Horgan ont annoncé en novembre 2021 la création du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique, qui comprend des représentants du Conseil des leaders des Premières Nations, afin de s'assurer que les personnes touchées par les intempéries de l'année dernière disposent des soutiens et des ressources dont ils ont besoin, et que la reconstruction soit effectuée de manière à mieux protéger les habitants de la Colombie-Britannique contre les futurs phénomènes climatiques. La cinquième et dernière réunion du Comité a eu lieu le 18 juillet 2022.

et le premier ministre ont annoncé en novembre 2021 la création du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique, qui comprend des représentants du Conseil des leaders des Premières Nations, afin de s'assurer que les personnes touchées par les intempéries de l'année dernière disposent des soutiens et des ressources dont ils ont besoin, et que la reconstruction soit effectuée de manière à mieux protéger les habitants de la Colombie-Britannique contre les futurs phénomènes climatiques. La cinquième et dernière réunion du Comité a eu lieu le 18 juillet 2022. Le programme Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFC) fournit une aide financière directe aux gouvernements provinciaux et territoriaux lorsque l'intervention et le rétablissement après une catastrophe naturelle entraînent des coûts à ceux qu'ils pourraient normalement supporter sans l'aide du gouvernement fédéral. Les gouvernements provinciaux et territoriaux conçoivent, élaborent et fournissent une aide financière en cas de catastrophe naturelle, en décidant des montants et des types d'aide qui seront accordés à ceux qui ont subi des pertes. Depuis son lancement en 1970, le programme AAFC a versé plus de 6,5 milliards de dollars aux provinces et aux territoires, dont plus de 63 % au cours des dix dernières années.

