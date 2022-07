Une vingtaine d'oeuvres dans les vitrines de Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La CDEC Montréal-Nord présente pour la première fois une exposition extérieure unique dans neuf lieux et commerces locaux sous la forme d'un parcours artistique sur les artères de Montréal-Nord où le public est invité à se balader jusqu'au 15 septembre 2022.

Réalisée avec le soutien financier de l'arrondissement de Montréal-Nord et grâce à la participation de sept commerces installés sur les rues de Charleroi, Fleury et Monselet, l'exposition présente une vingtaine d'oeuvres des artistes Emilie Morneau et Niti Marcelle Mueth. Avec ce parcours artistique, la CDEC Montréal-Nord souhaite souligner la diversité du quartier et encourager les résidents et résidentes à redécouvrir leurs rues et leurs commerces locaux, cela en plus d'améliorer la qualité visuelle des artères commerciales en les rendant plus agréables.

En plus de rendre l'art accessible à tous les résidents et résidentes, ces derniers peuvent consulter une carte du parcours sur le site de l'organisme et participer à un concours dont les prix totalisent 1000 $.

À propos des artistes

Emilie Morneau

Emilie dessine depuis qu'elle est toute petite. Après des études en arts visuels à l'université, elle a oeuvré dans les sphères de la radio, de la culture et du développement social, tout en conservant un vif intérêt pour l'image. Elle s'intéresse aux gens, à leurs parcours, leurs joies et leurs peines.

Niti Marcelle Mueth

Niti est une artiste multidisciplinaire et directrice artistique indépendante. Évoluant de manière fluide entre l'art et les pratiques orientées vers le design, elle s'investit dans la narration visuelle s'articulant autour de la réflexion des expériences d'individus issus des communautés autochtones, noires et de couleur (PANDC).

