Advent Technologies reçoit une ratification officielle de l'Union européenne pour le projet PIIEC "Green HiPo"





Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent"), un chef de file axé sur l'innovation dans le secteur des technologies de pile à combustible et de l'hydrogène, a le plaisir d'annoncer que son projet Green HiPo ("Green HiPo"), exécuté dans le cadre de la procédure Projet important d'intérêt européen commun ("PIIEC") Hydrogène ? Technologie, a désormais reçu une ratification officielle de la Commission européenne (la "Commission") de l'Union européenne ("UE").

La ratification de Green HiPo faisait partie de 41 projets dans le cadre de l'initiative "Hy2Tech" préparée et notifiée conjointement par quinze États membres, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque et la Slovaquie. Les États membres fourniront jusqu'à 5,4 milliards EUR de financement public, qui devrait débloquer 8,8 milliards EUR supplémentaires en investissements privés. Dans le cadre de ce PIIEC, 35 entreprises ayant des activités dans un ou plusieurs États membres, y compris des PME et startups, prendront part à ces 41 projets. Advent est une des huit PME à avoir reçu une ratification. Les participants directs coopérerons étroitement entre eux via de nombreuses collaborations planifiées, mais aussi avec plus de 300 partenaires externes, comme des universités, des organismes de recherche, et des PME de toute l'Europe.

Le PIIEC couvrira un vaste ensemble de la chaîne de valeur de la technologie d'hydrogène, y compris (i) la production d'hydrogène, (ii) les piles à combustible, (iii) le stockage, le transport et la distribution d'hydrogène, et (iv) des applications d'utilisateur final, en particulier le secteur de la mobilité. Advent participe à la production d'hydrogène et aux piles à combustible.

Vasilis Gregoriou, président du conseil et PDG d'Advent: "Advent se félicite de la ratification totale de Green HiPo et se réjouit à la perspective de découvrir de nouveaux horizons avec ce projet transformateur. Green HiPo est une victoire pour les défenseurs de l'énergie propre et représente une avancée formidable pour faire passer l'Europe des carburants fossiles à une énergie propre. Les effets du changement climatique sont clairement généralisés, et Advent s'attèlera à déployer rapidement et efficacement le projet Green HiPo. Advent applaudit la Commission pour avoir ratifié le financement de ce projet visionnaire, et nous espérons qu'il s'agit du premier d'une longue série de projets dans le monde entier qui produira une énergie à faible émission de carbone à une échelle sans précédent."

Adonis Georgiadis, ministre grec du Développement et des Investissements: "Avec le soutien du premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et du ministère grec du Développement et des Investissements, la Grèce est parvenue à faire partie du groupe d'États européens à l'origine des projets importants d'intérêt européen commun en matière d'hydrogène. Aujourd'hui, nous avons la ratification officielle de ces projets par la Commission européenne, ce qui fait de la Grèce un des chefs de file mondiaux du stockage énergétique avec cette nouvelle technologie. La Grèce aura la place qu'elle mérite, celle du protagoniste."

Yiannis Tsakiris, ministre adjoint du Développement et des Investissements: "Il s'agit là de la première étape dans le développement de la production d'hydrogène dans notre pays sous l'égide de la Commission européenne, qui contribue également à la résilience énergétique de la Grèce via l'indépendance vis-à-vis des carburants fossiles. Notre principale préoccupation est de chercher et viabiliser les ressources européennes nécessaires pour permettre à ces projets d'être déployées très rapidement et efficacement."

Selon un communiqué de presse publié par le ministère hellénique du Développement et des Investissements, la Commission a approuvé une aide publique pour la Grèce à hauteur de 800 millions EUR de dépenses publiques, qui prend en compte la disponibilité des ressources. La Grèce a deux projets dans l'initiative Hy2Tech, B&T Composites (projet H2CAT) et Advent (projet Green HiPo).

S'exprimant au sujet de l'approbation des 41 projets, Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne à la Concurrence, déclare: "L'hydrogène présente un potentiel considérable. Il s'agit d'un élément indispensable pour la diversification des sources d'énergie et la transition verte. Investir dans des technologies aussi novatrices peut toutefois comporter des risques pour un État membre ou une entreprise seul(e). C'est là que les aides publiques pour le PIIEC ont un rôle à jouer."

Interrogé au sujet de l'approbation des projets transfrontaliers, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton déclare: "Promouvoir le développement et le déploiement de l'hydrogène stimulera l'emploi et la croissance dans toute l'Europe, tout en faisant avancer notre agenda écologique et de résilience. Cela permet la transition propre des industries énergivores et renforce notre indépendance vis-à-vis des carburants fossiles. Avec ce PIIEC, nous voyons la production d'hydrogène dans l'UE passer du laboratoire à la fabrication, et notre industrie transformer la maîtrise technologique et un leadership commercial. Bien entendu, nous ne soutenons pas l'hydrogène qu'avec des financements. Nous avons également réalisé des avancées décisives dans la mise en place de partenariats dans le cadre de la Clean Hydrogen Alliance et développons des réglementations à l'échelle de l'UE pour encadrer le marché de l'hydrogène et créer des infrastructures dédiées. Car nous en connaissons l'enjeu: la place de l'Europe en tant que région de premier plan pour la transformation industrielle de l'hydrogène."

Pour réaliser son évaluation, la Commission a déterminé que le projet Green HiPo répond à ses exigences, entre autres:

Le projet contribue à un objectif commun en soutenant la chaîne de valeur stratégique pour l'avenir de l'Europe, ainsi que les objectifs d'initiatives politiques européennes clés, comme le pacte vert pour l'Europe, la stratégie Hydrogène de l'UE, et REPowerEU;

Le PIIEC est très ambitieux, étant donné qu'il vise à développer des technologies et des processus qui vont au-delà de ce que le marché propose actuellement et qui permettront des améliorations majeures en termes de performance, sécurité, impact environnemental et efficiences de coûts;

Le PIIEC comporte également d'importants risques technologiques et financiers. Le soutien public est dès lors nécessaire pour fournir des incitations aux investissements privés; et

Les résultats du projet seront largement partagés par les entreprises participantes bénéficiant du soutien public, avec la communauté scientifique européenne et l'industrie derrière les entreprises et les pays faisant partie du PIIEC. Des retombées positives sont ainsi attendues dans toute l'Europe.

Durant la période de financement initial et en conformité avec les paramètres du projet Green HiPo, Advent développera, concevra et fabriquera de manière innovante des systèmes de pile à combustible et d'électrolyseur dans la Macédoine occidentale en Grèce.

À propos de Green HiPo

Le projet Green HiPo porte sur le développement, la conception et la fabrication de piles à combustible et d'électrolyseurs HT-PEM pour la production d'électricité et d'hydrogène, respectivement. Le projet sera basé en Macédoine occidentale (Grèce) et aidera considérablement la région à passer d'une économie basée sur le charbon à un modèle économique plus vert. Un site moderne en Macédoine occidentale assurera la production des piles à combustible et des électrolyseurs, et contribuera au développement économique de la région.

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble des systèmes complets de pile à combustible et qui fournit ses clients en composants critiques pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Advent est basé à Boston, dans le Massachusetts, et dispose de bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne, et aux Philippines. Avec plus de 150 brevets déposés, en instance et sous licence pour la technologie de pile à combustible, Advent détient les droits de propriété intellectuelle pour les HT-PEM de prochaine génération permettant à diverses piles de fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une option de combustible flexible aux secteurs automobile, de l'aviation, de la défense, pétrolier et gazier, maritime et de production énergétique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.Advent.energy.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels que "anticiper, s'attendre à, planifier, penser, estimer, prévoir, objectif, projet", de conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres mots ayant une signification semblable. Chaque énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse est sujet à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes figurent la capacité de la Société à maintenir la cotation de son action ordinaire au Nasdaq; la performance financière future; la liquidité et la négociation potentielles des valeurs mobilières publiques; l'impact d'un litige connu ou inconnu; la capacité à anticiper et maintenir un taux adéquat de croissance des revenus et à planifier correctement les dépenses; les attentes à l'égard des dépenses futures; la future composition des revenus et son effet sur les marges brutes; le recrutement et la rétention de directeurs qualifiés, responsables, employés et personnel clé; la capacité concurrentielle sur un secteur compétitif; la capacité de protéger et optimiser la réputation d'entreprise et la marque d'Advent; les attentes relatives à ses relations et actions avec des partenaires technologiques et d'autres tierces parties; l'impact de futures modifications réglementaires, judiciaires et législatives; la capacité à localiser et à acquérir des technologies et services complémentaires et à les intégrer dans l'activité de la Société; de futurs arrangements avec, ou investissements dans, d'autres entités ou associations; une pression concurrentielle et compétitive aiguë provenant d'autres sociétés dans le monde évoluant dans les secteurs où la Société sera présente; et les risques identifiés dans la section "Risk Factors" dans le rapport annuel d'Advent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 31 mars 2022, ainsi que les autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Nous vous recommandons de lire les dossiers d'Advent déposés auprès de la SEC et disponibles sur www.sec.gov, pour connaître plus en détail la nature des risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce document. La Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs. L'activité d'Advent est soumise à d'importants risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs actuels, les investisseurs potentiels et les autres parties prenantes sont invités à examiner attentivement ces risques et incertitudes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 juillet 2022 à 14:50 et diffusé par :