Gagnez votre première oeuvre d'art grâce à Loto-Québec





MONTRÉAL, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À titre de partenaire de la foire Papier, Loto-Québec remettra une bourse d'achat de 2 000 $ à la personne qui gagnera le concours #artencadeau. Elle pourra acquérir une oeuvre de son choix (estampe, dessin, collage, photographie ou autre) lors de l'événement Papier, la deuxième foire d'art en importance au Canada, qui aura lieu du 26 au 28 août 2022 au Grand Quai du Port de Montréal.

Participation au concours #artencadeau

Le concours (voir les règles), organisé par l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC), se déroule sur Instagram du 18 au 28 juillet. Pour participer, il suffit de publier l'image d'une oeuvre d'art ou d'une création artistique inspirante, accompagnée du mot-clic #artencadeau2022, et d'identifier les comptes @foirepapier et @lotoquebec_officiel. La personne gagnante recevra une bourse d'achat de 2 000 $ et pourra choisir son oeuvre auprès de l'une des 39 galeries d'art canadiennes réunies lors de la foire Papier. Elle recevra aussi une paire de billets pour la soirée d'ouverture-bénéfice VIP du 25 août, d'une valeur de 400 $.

Une première acquisition, du rêve à la réalité

« L'AGAC est ravie de s'associer à Loto-Québec dans le cadre de ce concours très apprécié du public, affirme Julie Lacroix, directrice générale de l'AGAC. Pour le gagnant ou la gagnante, la bourse d'achat représente une occasion exceptionnelle de commencer à collectionner l'art. En plus de faire rayonner des artistes d'ici, le concours donne envie aux gens de visiter la foire Papier, mais aussi de s'entourer d'art et de vivre avec des oeuvres. »

La foire Papier et la Collection Loto-Québec : un duo gagnant

« À Loto-Québec, nous soutenons le milieu de la création québécoise par le développement de partenariats culturels novateurs. Nous sommes donc très fiers de collaborer avec la foire Papier depuis déjà 11 ans », explique Eric Meunier, directeur de l'engagement sociétal à Loto-Québec.

À propos de la Collection Loto-Québec

La Collection Loto-Québec, l'une des plus importantes collections d'entreprise du Québec, rassemble près de 5 000 oeuvres réalisées par plus de 1 200 artistes. Depuis sa création, en 1979, elle contribue au rayonnement des artistes d'ici. Elle constitue un patrimoine culturel québécois inestimable.

Photo : JM Seminaro

