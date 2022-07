Fermeture de la traverse des Chaudières aux automobilistes

Les Canadiens comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour maintenir le dynamisme des communautés. Ces aéroports appuient également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont-jetée de Hull et le pont Union de la traverse des Chaudières sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux de réparation durant les périodes...

Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires que, dans le cadre de la visite du pape au Québec, des entraves à la circulation seront en vigueur, le 28 juillet, sur le boulevard Sainte-Anne (route 138) entre...

-- CAE a annoncé aujourd'hui au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2022 qu'elle relance son programme de bourses d'études Femmes pilotes aux commandes et qu'elle étend sa portée auprès des compagnies aériennes partenaires afin de...