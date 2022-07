Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest appuient l'éducation postsecondaire de langue française à Yellowknife

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera une aide financière visant à améliorer l'infrastructure communautaire et...

Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, participera à une conférence de presse mardi. Il sera accompagné de Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, et de l'honorable R.J. Simpson, ministre de...