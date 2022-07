Datalec Precision Installations (DPI) atteint de nouveaux sommets après avoir remporté un prix de l'industrie pour la livraison de projets exceptionnels





Datalec Precision Installations (DPI), un prestataire de services de conception, de fourniture, de construction et de support de centres de données de classe mondiale qui offre des solutions de bout en bout transparentes, intégrées et unifiées aux opérateurs de centres de données, se réjouit d'annoncer que la société a remporté le prix DCS pour le Projet de consolidation/mise à niveau de centre de données de l'année. Les prix DCS reconnaissent et félicitent l'innovation dans l'industrie des centres de données avec 30 catégories de prix couvrant quatre groupes.

DPI a reçu le prix et a été applaudie pour la mise à jour d'un centre de données de 5 570 mètres carrés dont la conception de connectivité optique était obsolète. La conception de l'installation a entraîné des contraintes de confinement du câblage qui, à l'inverse, ont limité sa capacité à connecter les suites de données des clients finaux pour respecter les accords de niveau de service. Grâce à des solutions de conception innovantes, DPI a procédé à l'ingénierie inverse du projet pour naviguer efficacement l'infrastructure des anciens bâtiments. L'équipe DPI a fourni une conception de confinement sécurisée de bout en bout sur mesure permettant une protection pour la mise en oeuvre et la distribution d'une nouvelle solution de câblage en fibre ODF. Le projet a livré une approche proactive pour le client à la recherche d'agilité, de flexibilité et d'adaptabilité pour ce projet de centre de données important.

Grâce à la solution sur mesure de DPI, le centre de données est désormais capable de fournir des services dans le cadre des accords de niveau de service standards de l'industrie (SLA). En outre, l'installation a la capacité de faire évoluer les environnements de colocation ou de fournir des suites plus grandes répondant aux exigences diverses des clients. « Notre solution a fourni à nos clients la flexibilité et l'évolutivité requises par tous leurs clients actuels et futurs, et nous sommes honorés d'avoir remporté cette prestigieuse reconnaissance. Je ne pourrais pas être plus fier du travail acharné et du dévouement que nos équipes de confinement et de connectivité ont apportés à ce projet », a déclaré Lee Eiffert, chef de l'exploitation chez DPI. « Nous sommes fiers de notre service à la clientèle de première classe, One Call, One Team ».

En raison de la croissance significative de l'entreprise et pour mieux servir ses clients, DPI s'est lancée dans une importante campagne de recrutement au cours des 12 derniers mois. Au sein de l'équipe de connectivité DPI, les nouveaux employés comprennent des ingénieurs mobiles de services gérés, des chefs de projet, des apprentis et des ingénieurs stagiaires. En outre, DPI reste déterminée à investir dans de jeunes talents et à les encourager par le biais de son programme de développement professionnel et des programmes de formation du CNET.

L'ampleur de son exécution de projets est telle qu'au cours des 12 derniers mois, la longueur du câblage fibre monocoeur installé lors de ses projets britanniques et européens équivaut à près de 4 millions de mètres, soit l'équivalent de plus de deux fois la distance entre les marchés urbains FLAP ou de 435 fois la hauteur du mont Everest !

Pour en savoir plus sur Datalec Precision Installations (DPI), rendez-vous sur https://datalecltd.com

À propos de Datalec

Datalec Precision Installations garantit l'excellence dans les installations des centres de données internationaux, en s'associant avec des clients pour favoriser la réussite de leurs entreprises tout en fournissant des résultats de bout en bout homogènes, intégrés, unifiés avec un service « Un appel, une équipe (One Call, One Team). » La gestion de projet et la supervision rigoureuses de DPI garantissent que les projets sont mis en oeuvre à la perfection dès la première fois, à chaque fois, tout en limitant les risques et en réduisant les coûts pour leurs clients. DPI se concentre sur la fourniture d'un service proactif et personnel qui procure agilité, flexibilité et adaptabilité pour une construction et des mises en oeuvre des suites de données conséquentes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter https://datalecltd.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 juillet 2022 à 12:15 et diffusé par :