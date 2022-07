Le gouvernement du Canada appuie les efforts des Autochtones pour revitaliser les langues autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest





Le gouvernement du Canada investit dans la revitalisation des langues autochtones

YELLOWKNIFE, YT, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 17 700 000 dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) par l'entremise de l'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les langues autochtones.

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest reconnaissent à quel point il est important que l'échelon fédéral soutienne durablement les efforts déployés par les peuples autochtones pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues. L'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les langues autochtones est un mécanisme important assurant l'encadrement de la collaboration entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest en vue de soutenir la revitalisation des langues autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.

L'appui financier permettra d'offrir à la population des Territoires du Nord-Ouest plus de ressources liées aux langues autochtones. Plus de formations seront proposées en langues autochtones et les apprenants seront aussi plus nombreux.

Les langues autochtones sont au coeur de la culture, de l'identité et de l'autodétermination des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Elles servent à raconter l'histoire, à se rapprocher du milieu naturel et à tisser des liens familiaux. Grâce à des initiatives comme celle-ci, les peuples autochtones se réapproprient leurs langues et leur savoir culturel tout en continuant à s'en servir comme des outils authentiques et puissants pour raconter leurs histoires, dans leurs propres mots.

Citations

« La langue décrit ce que nous sommes, notre identité, nos sentiments, notre culture et nos histoires. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui favorisera la vitalité des langues autochtones dans les régions du Nord, y compris ici, à Yellowknife. La langue ne reflète pas que notre identité en tant que personne ou communauté, elle perpétue aussi notre histoire commune et notre patrimoine culturel, en plus de révéler nos rêves d'avenir. C'est pourquoi la revitalisation des langues autochtones dans le Nord, comme partout ailleurs au Canada, est et demeurera une grande priorité pour moi et pour notre gouvernement. »

-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaît que la langue et la culture contribuent à un fort sentiment d'identité, d'appartenance et de fierté pour les habitants du Nord. Grâce à notre engagement envers la revitalisation des langues, nous concrétiserons notre vision commune d'un territoire où les langues et les cultures autochtones sont florissantes dans toutes les communautés des T.N.-O. Ce financement soutiendra la naissance d'une nouvelle génération de locuteurs grâce à la disponibilité des services et des cours de langue aux quatre coins du territoire. »

-- L'honorable R.J. Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Étant originaire des Territoires du Nord-Ouest, je sais à quel point cet appui financier sera avantageux pour les communautés autochtones. Il est essentiel d'avoir accès à des ressources pour revitaliser et renforcer les langues autochtones et ainsi soutenir les personnes dans leur volonté de les apprendre et de conserver leurs compétences linguistiques. Je suis ravi à l'idée que les communautés des Territoires du Nord-Ouest recevront du financement, car cela permettra de prendre des mesures concrètes dans notre région. »

-- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Dans le budget de 2019 et celui de 2021, le Canada a fourni des investissements historiques de 608,7 millions de dollars et de 117,7 millions de dollars en financement continu afin de soutenir les efforts communautaires déployés par les peuples autochtones pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien collabore avec des partenaires et organisations autochtones afin de la mettre en oeuvre et d'élaborer une nouvelle approche pour investir dans les langues autochtones.

Les Territoires du Nord-Ouest possèdent neuf langues autochtones officielles : le chipewyan (Dëne S???né), le cri (n?hiyaw?win), le gwich'in (Dinjii Zhu' Ginjik), l'inuinnaqtun, l'inuktitut, l'inuvialuktun, l'esclave du nord (Dene Ked?), l'esclave du sud (Dene Zhat?e?) et le T???cho?.

Déclaration commune des ministres Guilbeault, Bennett, Miller et Vandal sur l'importance des langues autochtones

Programme des langues et cultures autochtones

Langues autochtones

