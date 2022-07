B--ON ET CREATIVE BUS SALES (« CBS ») CONCLUENT UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE EXCLUSIF POUR VENDRE, DISTRIBUER ET ASSURER L'ENTRETIEN DE 20 000 VÉHICULES B--ON PAR AN SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN





Creative Bus Sales deviendra le partenaire de distribution exclusif des véhicules B?ON aux États-Unis, en commençant par 500 véhicules en 2022

LUXEMBOURG, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- B?ON, le fournisseur de solutions d'électrification de parc automobile multiservices (incluant la charge et la gestion de l'énergie, la télématique, les véhicules électriques éprouvés et plus encore) a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord avec Creative Bus Sales (CBS), basé aux États-Unis, pour vendre, distribuer et entretenir les véhicules utilitaires légers électriques (VULe) de B-ON aux États-Unis, en commençant par une commande de 500 véhicules qui sera honorée au quatrième trimestre 2022.

L'accord a été conclu après que CBS ait achevé avec succès un programme pilote axé sur les tests d'autonomie, d'accessibilité, de disponibilité, d'options de personnalisation et de capacités de charge avec un parc de véhicules de livraison du dernier kilomètre de B?ON plus tôt cette année. Plusieurs clients actuels de CBS, principalement des opérateurs de parcs de véhicules de grande envergure, sont également engagés dans des tests similaires et devraient passer des commandes définitives dans les semaines à venir.

En vertu de l'accord, CBS aura les droits exclusifs de commercialiser les VULe de B-ON par l'intermédiaire du plus grand réseau de concessionnaires du pays, comptant plus de 20 sites à travers les États-Unis et desservant plus de 2 000 clients par an. CBS possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des véhicules et des autobus électriques, ayant notamment fourni les premiers autobus électriques hybrides à la ville de Los Angeles. B?ON offrira également une garantie OEM sur le véhicule complet, y compris la transmission électrique, la télématique et la recharge, qui sera exécutée par CBS. Le contrat devrait concerner jusqu'à 20 000 véhicules par an, sous réserve d'une augmentation du volume lorsque B?ON augmentera sa capacité de production aux États-Unis dans les mois à venir.

B?ON, (anciennement Odin Automotive), a acquis en janvier de cette année StreetScooter Engineering, filiale de Deutsche Post DHL et pionnier des véhicules utilitaires électriques, et notamment une chaîne de fabrication entièrement opérationnelle à Duren, en Allemagne, capable de produire jusqu'à 30 000 véhicules par an. Depuis lors, B?ON a produit et livré des milliers de ses VULe, en plus de lancer une gamme complète de services d'électrification (tels que l'infrastructure de recharge alimentée par son partenaire Hitachi Ventures) visant à aider les propriétaires de parcs de véhicules du dernier kilomètre à passer aux véhicules électriques.

L'entreprise envisage actuellement trois (3) sites américains définitifs pour accueillir une deuxième ligne de production destinée aux marchés nord-américains. Un ensemble d'outils de rechange et une ligne de convoyeurs ont également été acquis dans le cadre de la transaction de janvier, permettant une mise à l'échelle rapide de la production aux États-Unis et apportant un grand nombre d'emplois verts bien rémunérés dans l'État gagnant, qui devrait être annoncé au quatrième trimestre de cette année.

« Au cours des 40 dernières années dans ce secteur, nous avons appris à identifier les meilleurs produits sur les marchés que nous approvisionnons », a déclaré Tony Matijevich, président de Creative Bus Sales. « En ce qui concerne les véhicules utilitaires électriques, B?ON comble un vide important sur le marché américain, ne serait-ce que du point de vue économique, et son historique de plusieurs années en service le distingue encore davantage des autres fabricants de VE. Leurs produits sont parfaitement adaptés à nos besoins et à ceux de notre clientèle américaine, et nous sommes extrêmement heureux de nous engager dans ce partenariat avec l'équipe. »

« Creative Bus est le partenaire idéal avec lequel collaborer pour développer nos activités aux États-Unis », a expliqué Stefan Krause, PDG et président de B?ON. « Leur infrastructure existante nous donne accès à un réseau de vente et de service étendu et fiable immédiatement et nous met dans les meilleures conditions possibles pour réussir à développer notre présence ici. C'est un grand jour pour B?ON ! »

À propos de B?ON

B?ON est un fournisseur de solutions complètes qui démocratise l'électrification des parcs automobiles, en donnant accès à des véhicules électriques éprouvés et testés, ainsi qu'à un écosystème complet de services, par le biais d'un processus simple. Avec des employés chevronnés travaillant ensemble à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, B?ON se concentre sur la transformation du transport de personnes et de marchandises sur le dernier kilomètre pour atteindre l'objectif de zéro émission. Les véhicules utilitaires entièrement électriques de B?ON sont actuellement produits chaque jour sur notre ligne de production à Duren, en Allemagne, avec une capacité pouvant atteindre 30 000 véhicules par an. En réunissant le financement et l'assurance, le service et l'entretien, la recharge et la gestion de l'énergie, la télématique, les solutions pour les conducteurs et les véhicules électriques éprouvés en un seul point de contact, B?ON rend les VE plus intelligents et le processus d'électrification accessibles à tous les parcs de véhicules, qu'ils soient grands ou petits. Pour plus d'informations, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site Web à l'adresse www.b-on.com .

À propos de Creative Bus Sales

Creative Bus Sales représente plus de 20 fabricants de premier plan sur des sites répartis dans tous les États-Unis. Nos relations OEM se font avec les plus grands fournisseurs de produits de mobilité et notre clientèle est représentée par les plus grands concessionnaires de véhicules utilitaires. C'est en écoutant ses clients depuis 1980 que Creative est devenu le plus grand concessionnaire de bus et de fourgonnettes utilitaires du pays. Rendez-vous sur le site CreativeBusSales.com ou sur les réseaux sociaux : Facebook , Twitter ou LinkedIn .

