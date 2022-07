TCL dévoile une exposition complète et une conférence de presse mondiale au salon IFA 2022





Le salon sera l'occasion pour l'entreprise de mettre en vedette l'engouement pour sa collection de téléviseurs QLED Mini LED grand écran, les dernières technologies d'affichage et les offres de toutes les catégories

HONG KONG, 18 juillet 2022 /CNW/ - TCL, l'un des principaux acteurs de l'industrie des téléviseurs et entreprise d'électronique grand public, participe en septembre au salon IFA 2022 à Berlin. Ce sera la première édition physique importante du salon international mondiale pour les consommateurs et les appareils ménagers depuis 2019. TCL présentera une collection d'exclusivités mondiales, y compris la technologie d'affichage la plus récente pour les téléviseurs QLED Mini LED grand écran, avec des démonstrations en direct et des présentations de l'ensemble de la catégorie.

Parallèlement, TCL organise une conférence de presse mondiale le 1er septembre, suivie d'une exposition de cinq jours avec un vaste kiosque couvrant plus de 2 500 mètres carrés.

« Nous sommes ravis d'être de retour au IFA 2022 et fiers de faire partie de cette industrie dynamique. Grâce à son nouveau slogan "Inspire Greatness", TCL continuera d'inspirer les gens en libérant les moments les plus marquants de leur vie grâce à ses produits et services », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

Au kiosque de TCL de l'IFA, les visiteurs pourront découvrir l'esthétique, la performance supérieure et la fonctionnalité des derniers téléviseurs, barres de son et appareils intelligents, ainsi qu'une gamme complète d'appareils ménagers intelligents et un assortiment de nouveaux prototypes de téléviseurs. En plus des possibilités uniques d'explorer directement la technologie derrière les innovations, TCL présentera également une capacité d'apprentissage profond axé sur l'IA qui produit une qualité d'image d'un autre niveau.

Conférence de presse de TCL à l'IFA 2022

Date : 1er septembre 2022

Heure : 14:00 (CEST)

Lieu : Hall 21B, Messedamm Berlin, Allemagne (entrée par le Sommergarten, entre les Halls 21 et 22)

Diffusion en direct : TCL Electronics sur YouTube

Conférenciers :

Frédéric Langin, vice-président des ventes et du marketing (TCL Europe)

Marek Maciejewski , directeur du développement de produits (TCL Europe)

, directeur du développement de produits (TCL Europe) Olivier Semenoux, directeur du marketing des produits et de la mise en marché (TCL Europe)

TCL sera présente au IFA 2022 les jours suivants :

Date : du 2 au 6 septembre 2022

Lieu : HALL 21A, Messedamm Berlin, Allemagne

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents.

