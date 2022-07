Règlement des conventions collectives chez Héma-Québec





MONTRÉAL, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les syndicats CSN représentant les salarié-es d'Héma-Québec ont entériné l'entente de principe intervenue il y a quelques jours afin de renouveler les conventions collectives. Celles-ci étaient échues depuis le 31 mars 2019. Par ailleurs, il s'agit d'une première convention collective pour le personnel au prélèvement des tissus humains, à Montréal.

Les augmentations de salaire seront rétroactives à la date d'échéance des conventions collectives et totalisent un minimum de 8 à 12 %, selon le titre d'emploi. Les travailleuses et les travailleurs obtiennent également des bonifications en ce qui a trait notamment à la formation, aux primes et au régime de retraite. De plus, les syndicats ont pu localement apporter certaines autres améliorations à leur convention collective. Les nouvelles conventions collectives seront en vigueur jusqu'au 31 mars 2023.

Les membres se sont prononcés à 90,7 % en faveur de ces nouveaux contrats de travail.

Porte-parole des cinq syndicats unis d'Héma-Québec, le président du président du Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire de Héma-Québec (CSN), Simon Poulin réagit : «?Nous sommes heureux du résultat. Dans les circonstances, nous avons obtenu le maximum atteignable. Ça constitue un pas vers la pleine reconnaissance de notre travail indispensable. Nous saluons la mobilisation des membres et nous entendons profiter de la conjoncture pour être en mesure de reprendre les négociations rapidement.?»

«?En adoptant cette entente, nos membres ont mis dans la balance le fait qu'ils sont sans contrat de travail depuis plus de trois ans, réagit la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Lucie Longchamps. Et il faut se souvenir que ces conventions-là aussi avaient été négociées avec beaucoup de retard. C'est irrespectueux pour ces travailleuses et travailleurs dévoués. Avec les défis de main-d'oeuvre auxquels tous les employeurs font face, comment les organismes publics pourront-ils mettre en oeuvre les solutions nécessaires pour attirer et retenir leur personnel s'ils doivent attendre des années afin obtenir le mandat du Conseil du trésor de pouvoir le négocier avec les syndicats???»

Les cinq syndicats unis d'Héma-Québec représentent environ 500 travailleuses et travailleurs principalement à Montréal et à Québec.

