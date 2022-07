/R A P P E L -- AVIS AUX MÉDIAS - Les ministres Blair et Farnworth tiendront un point de presse à la suite de la dernière réunion du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience face aux changements climatiques/





OTTAWA, ON, le 15 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, et l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, tiendront un point de presse après la cinquième et dernière réunion du le Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience face aux changements climatiques.

Conférence de presse





Date : Le 18 juillet 2022

Heure : 12 h 15 (HAP) Endroit : Salon de WestJet, troisième étage

Robert H. Lee Alumni Centre

6163, boulevard University

Vancouver (C.-B.)

Notes à l'intention des médias :

Une ligne de téléconférence est également disponible pour les médias qui souhaitent participer à l'événement :

Numéros à composer pour participer : 1-866-206-0153 ou 613-954-9003

Code d'accès : 5864229#

