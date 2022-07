CGTN : Le Xinjiang, plaque tournante de la nouvelle route de la soie





BEIJING, 18 juillet 2022 /CNW/ - La région autonome ouïgoure du Xinjiang fait le pont entre la Chine et l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe compte tenu de sa position stratégique en tant que frontière la plus occidentale du pays.

Elle joue par ailleurs un rôle essentiel dans l'initiative de la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative, ou BRI) proposée par la Chine, un ensemble de réseaux commerciaux et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique le long des anciennes routes de la soie et au-delà.

Au cours de sa visite au Xinjiang qui s'est étendue de mardi à vendredi, le président chinois Xi Jinping a qualifié la région multiethnique de « plaque tournante » de la coopération dans le contexte de la BRI.

Le Xinjiang est passé d'un arrière-pays relativement enclavé à l'avant-garde de l'ouverture sur le monde, a déclaré le président au personnel de la zone portuaire terrestre internationale mardi après-midi, alors que le pays encourage l'expansion de l'ouverture, du développement des régions occidentales et des efforts conjoints pour construire la nouvelle route de la soie.

Le président a souligné qu'il fallait faire progresser la construction de la zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie (la ceinture de la BRI) et d'intégrer la stratégie d'ouverture régionale du Xinjiang dans le plan global de développement du pays vers l'ouest.

Les portes d'entrée

Dans la zone portuaire terrestre internationale, Xi Jingping a examiné les opérations du service express de transport ferroviaire Chine-Europe (à Urumqi), du port d'Alashankou et du port de Horgos, trois portes d'entrée importantes pour le commerce transfrontalier.

Horgos, qui signifie littéralement « endroit où passent les caravanes », était autrefois un poste de traite le long du tronçon nord de l'ancienne route de la soie.

En 2016, le port a lancé le service de trains de marchandises entre la Chine et l'Europe et a depuis enregistré une augmentation constante du nombre de trains qui le traversent. Malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19, le nombre de trains de marchandises reliant la Chine et l'Europe qui entrent et sortent du port de Horgos a dépassé 4 720 en 2020, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2019.

Selon les autorités douanières locales, les services de transport ferroviaire de marchandises entre la Chine et l'Europe ont été privilégiés par un nombre croissant d'entreprises durant la pandémie grâce à leurs bas prix, leur grande capacité de transport, leur grande stabilité et leur connectivité.

Le port d'Alashankou, également connu sous le nom de Alataw Pass, est le port ferroviaire chinois le plus proche de l'Europe. En janvier 2020, le commerce électronique transfrontalier a été lancé dans le port intérieur. Des biens comme des jouets, des produits numériques et des vêtements fabriqués au pays son expédiés en Europe depuis.

Les données des douanes du port intérieur montrent que plus de 57 millions de colis issus du commerce électronique transfrontalier d'une valeur de plus d'un milliard de yuans (environ 160 millions de dollars américains) ont été exportés en passant par le port depuis janvier 2020.

Au cours de son inspection, Xi Jingping a également souligné l'importance d'innover le système en faveur d'une économie ouverte, de construire de grands corridors, de mieux utiliser les ressources et les marchés nationaux et internationaux, et de servir et d'intégrer activement le nouveau modèle de développement.

La Chine a mis en place sa stratégie de développement pour ses régions occidentales en 1999. Depuis, ces dernières ont réalisé des progrès remarquables. L'accélération de la croissance du PIB dans l'ouest de la Chine laisse entendre que l'écart de développement se rétrécit entre l'est et l'ouest du pays.

