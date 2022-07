Nouvelles du T2 : PQE Group ouvre deux nouveaux bureaux et annonce l'acquisition de United Pharma Technologies Inc. et de Quintian Pharma





La première moitié de l'exercice 2022 s'est terminée sur une note extrêmement positive pour PQE Group, la société internationale de conseil de qualité détenue par des femmes et active dans le secteur des sciences de la vie. Après avoir clôturé l'exercice 2021 avec une augmentation de plus de 20 % de ses revenus, la société mère italienne confirme son plan de développement et annonce deux acquisitions, ainsi que la création d'une nouvelle entité légale à Melbourne (Australie) et d'un nouveau bureau à Buenos Aires (Argentine).

Comme indiqué début 2022, la majeure partie du plan international de développement des ressources humaines a été mise en oeuvre, ce qui s'est traduit par le recrutement de près de 400 personnes dans le monde entier, dont 200 en Italie ou aux États-Unis, la plupart des autres personnes recrutées l'ayant été pour la filiale mexicaine de PQE Group.

Fortement axée sur les États-Unis et l'Amérique latine, la société dirigée par Gilda D'Incerti a entamé le processus d'acquisition de deux entreprises appelées à devenir des filiales. Il s'agit de United Pharma Technologies Inc., une société de services basée dans le New Jersey, et de Quintian Pharma, ayant son siège Malte.

Le modèle de fusions et acquisitions de l'entreprise adhère au concept de la fédération plutôt qu'à celui de l'acquisition traditionnelle, et vise l'échange de parts avec diverses entités sur les marchés locaux du monde entier afin de pouvoir créer de solides alliances et développer les volets ressources humaines et potentialités des projets plus rapidement et plus efficacement.

« Notre approche unique et différente des fusions et acquisitions a pour but de nouer de fortes relations avec des entrepreneurs et pas uniquement des sociétés, en mettant des idées de développement commercial sur la table et en agissant comme une organisation à part entière qui partage une vision, une mission et un réseau », a déclaré Danilo Neri, vice-président principal et partenaire financier du conseil de PQE Group.

Quintian Pharma, qui est gérée par Claude Vella Bonanno, s'engage à fournir des services et un appui à l'industrie pharmaceutique conformément à l'ensemble des directives de l'UE sur les nouveaux produits. PQE Group intégrera son conseil d'administration en tant qu'actionnaire principal (51 %) et soutiendra la croissance stratégique du cabinet de conseil spécialisé dans la mise en oeuvre des normes de pharmacovigilance de l'UE pour des clients du Moyen-Orient.

United Pharma Technologies Inc., l'agence de services basée dans l'état américain du New Jersey, a été fondée en 2014 et est actuellement dirigée par Vasantha Madasu. Celle-ci rejoindra PQE Group en tant qu'associée locale des filiales américaines et mexicaines et a récemment été nommée responsable de la gestion des talents pour les Amériques.

