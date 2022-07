La tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse au Canada en juin





OTTAWA, ON, le 18 juill. 2022 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 258?295 en juin, en hausse comparativement à 252?444 en mai, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

Étant donné la grande variabilité des estimations mensuelles, la SCHL tient compte de la tendance, en plus des DDA mensuelles, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

« Les données désaisonnalisées annualisées (DDA) mensuelles ont diminué en juin par rapport à mai, mais le niveau des mises en chantier au Canada est demeuré historiquement élevé et nettement supérieur à 200?000 depuis 2020, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La diminution des DDA mensuelles sur les mises en chantier dans les centres urbains du Canada est attribuable à une baisse des mises en chantier de maisons individuelles en juin. Les marchés de Vancouver, de Toronto et de Montréal ont tous vu croître les mises en chantier, en raison d'une hausse des mises en chantier de logements collectifs, sauf à Montréal, où le nombre de mises en chantier de maisons individuelles a augmenté davantage. »

Dans l'ensemble des régions du Canada, les DDA mensuelles sur les mises en chantier d'habitations en juin se sont établies à 273?841, ce qui représente une baisse de 3 % par rapport à mai. Dans les centres urbains, les DDA mensuelles sur les mises en chantier ont diminué de 3 % pour s'établir à 257?438 en juin. Elles s'y sont chiffrées à 197?022 dans le segment des logements collectifs et à 60?416 dans le segment des maisons individuelles, en baisse respectivement de 2 % et 4 %.

Dans les régions rurales, les DDA sur les mises en chantier sont estimées à 16?403.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juillet le 16 août à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10?000 habitants et plus



Maisons individuelles Tous les autres logements Ensemble des logements







Juin 2021 Juin 2022 % Juin 2021 Juin 2022 % Juin 2021 Juin 2022 % Provinces (centres de

10?000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

67 83 24 14 5 -64 81 88 9 Î.-P.-É.

33 16 -52 69 52 -25 102 68 -33 N.-É.

116 167 44 65 282 334 181 449 148 N.-B.

144 133 -8 236 356 51 380 489 29 Atlantique

360 399 11 384 695 81 744 1?094 47 Qc

1?076 898 -17 5?354 4?301 -20 6?430 5?199 -19 Ont.

2?318 2?123 -8 5?165 6?139 19 7?483 8?262 10 Man.

273 245 -10 529 413 -22 802 658 -18 Sask.

152 131 -14 148 430 191 300 561 87 Alb.

1?239 1?558 26 1?289 1?787 39 2?528 3?345 32 Prairies

1?664 1?934 16 1?966 2?630 34 3?630 4?564 26 C.-B.

766 656 -14 4?520 3?837 -15 5?286 4?493 -15 Canada (10?000 hab. et plus) 6?184 6?010 -3 17?389 17?602 1 23?573 23?612 0 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 31 41 32 114 127 11 145 168 16 Barrie

55 107 95 42 197 369 97 304 213 Belleville

50 37 -26 0 8 ## 50 45 -10 Brantford

11 22 100 6 162 ## 17 184 ## Calgary

538 551 2 635 1?332 110 1?173 1?883 61 Edmonton

485 765 58 570 342 -40 1?055 1?107 5 Grand Sudbury 17 10 -41 23 4 -83 40 14 -65 Guelph

24 39 63 163 55 -66 187 94 -50 Halifax

4 119 ## 11 271 ## 15 390 ## Hamilton

85 85 - 323 307 -5 408 392 -4 Kelowna

96 74 -23 201 657 227 297 731 146 Kingston

35 34 -3 23 26 13 58 60 3 Kitchener-Cambridge-Waterloo 69 165 139 192 376 96 261 541 107 Lethbridge

37 32 -14 5 7 40 42 39 -7 London

161 156 -3 712 80 -89 873 236 -73 Moncton

40 38 -5 140 229 64 180 267 48 Montréal

301 280 -7 3?023 2?830 -6 3?324 3?110 -6 Oshawa

147 112 -24 285 205 -28 432 317 -27 Ottawa-Gatineau 443 258 -42 318 639 101 761 897 18 Gatineau

129 27 -79 22 105 377 151 132 -13 Ottawa

314 231 -26 296 534 80 610 765 25 Peterborough

24 39 63 0 0 - 24 39 63 Québec

121 97 -20 1?333 590 -56 1?454 687 -53 Regina

49 42 -14 38 45 18 87 87 - Saguenay

66 25 -62 20 36 80 86 61 -29 St. Catharines-Niagara 70 105 50 88 40 -55 158 145 -8 Saint John

36 34 -6 6 2 -67 42 36 -14 St. John's

54 73 35 12 4 -67 66 77 17 Saskatoon

93 81 -13 103 384 273 196 465 137 Sherbrooke

61 47 -23 188 67 -64 249 114 -54 Thunder Bay

15 16 7 0 40 ## 15 56 273 Toronto

590 466 -21 2 540 3 780 49 3 130 4 246 36 Trois-Rivières 45 45 - 83 97 17 128 142 11 Vancouver

279 296 6 3?512 2?446 -30 3?791 2?742 -28 Victoria

86 46 -47 272 187 -31 358 233 -35 Windsor

80 73 -9 91 66 -27 171 139 -19 Winnipeg

225 215 -4 470 319 -32 695 534 -23 Total

4?523 4?625 2 15?542 15?957 3 20?065 20?582 3 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême



Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Tous les autres logements Ensemble des logements



Mai 2022 Juin 2022 % Mai 2022 Juin 2022 % Mai 2022 Juin 2022 % Provinces (centres de

10?000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

1?042 666 -36 93 55 -41 1?135 721 -36 Î.-P.-É.

330 142 -57 468 624 33 798 766 -4 N.-É.

1?970 1?911 -3 8?827 3?424 -61 10?797 5?335 -51 N.-B.

1?532 1?031 -33 6?625 4?217 -36 8?157 5?248 -36 Qc

7?528 7?319 -3 53?175 40?076 -25 60?703 47?395 -22 Ont.

22?863 21?457 -6 64?981 71?263 10 87?844 92?720 6 Man.

2 455 2 472 1 3 768 4 956 32 6 223 7 428 19 Sask.

1?614 1?512 -6 2?712 5?160 90 4?326 6?672 54 Alb.

15?704 17?029 8 30?226 21?244 -30 45?930 38?273 -17 C.-B.

7?666 6?877 -10 30?999 46?003 48 38?665 52?880 37 Canada (10?000 hab. et plus) 62?704 60?416 -4 201?874 197?022 -2 264?578 257 438 -3 Canada (toutes les régions) 74 993 72 072 -4 207 192 201 770 -3 282 188 273 841 -3 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 420 443 5 564 1 524 170 984 1 967 100 Barrie

843 1 296 54 456 2 364 418 1 299 3 660 182 Belleville

439 343 -22 144 96 -33 583 439 -25 Brantford

786 568 -28 3 132 1 944 -38 3 918 2 512 -36 Calgary

5 869 6 234 6 14 928 15 984 7 20 797 22 218 7 Edmonton

7 403 8 338 13 13 572 4 104 -70 20 975 12 442 -41 Grand Sudbury 214 77 -64 192 48 -75 406 125 -69 Guelph

138 266 93 72 660 ## 210 926 341 Halifax

1 109 1 107 0 8 604 3 252 -62 9 713 4 359 -55 Hamilton

748 856 14 948 3 684 289 1 696 4 540 168 Kelowna

785 667 -15 1 332 7 884 492 2 117 8 551 304 Kingston

484 271 -44 1 836 312 -83 2 320 583 -75 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 194 1 774 49 1 308 4 512 245 2 502 6 286 151 Lethbridge

363 358 -1 240 84 -65 603 442 -27 London

1 485 1 905 28 4 500 960 -79 5 985 2 865 -52 Moncton

434 298 -31 3 576 2 748 -23 4 010 3 046 -24 Montréal

1 967 2 503 27 32 602 33 966 4 34 569 36 469 5 Oshawa

410 1 124 174 3 852 2 460 -36 4 262 3 584 -16 Ottawa-Gatineau 3 440 2 992 -13 11 484 7 668 -33 14 924 10 660 -29 Gatineau

496 584 18 6 084 1 260 -79 6 580 1 844 -72 Ottawa

2 944 2 408 -18 5 400 6 408 19 8 344 8 816 6 Peterborough 201 409 103 0 0 - 201 409 103 Québec

586 825 41 7 320 7 080 -3 7 906 7 905 0 Regina

473 409 -14 948 540 -43 1 421 949 -33 Saguenay

321 162 -50 264 432 64 585 594 2 St. Catharines-Niagara 1 604 1 238 -23 1 692 480 -72 3 296 1 718 -48 Saint John

415 295 -29 1 380 24 -98 1 795 319 -82 St. John's

960 514 -46 168 48 -71 1 128 562 -50 Saskatoon

1 026 891 -13 1 752 4 608 163 2 778 5 499 98 Sherbrooke

421 320 -24 2 568 804 -69 2 989 1 124 -62 Thunder Bay 128 100 -22 0 480 ## 128 580 353 Toronto

4 833 4 500 -7 34 548 45 360 31 39 381 49 860 27 Trois-Rivières 279 291 4 864 1 164 35 1 143 1 455 27 Vancouver

3 270 3 068 -6 21 228 29 352 38 24 498 32 420 32 Victoria

661 421 -36 3 300 2 244 -32 3 961 2 665 -33 Windsor

477 581 22 1 128 792 -30 1 605 1 373 -14 Winnipeg

2 155 2 132 -1 3 000 3 828 28 5 155 5 960 16 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême

