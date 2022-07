Nouveau programme de BioTalent Canada visant à reconnaître le leadership en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité





Aujourd'hui, BioTalent Canada a lancé son programme de reconnaissance Employeur IDÉAL en biosciences. Ce programme, dont l'acronyme IDÉAL signifie Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité et Leadership, vise à reconnaître les organisations qui montrent la voie en adoptant les principes d'inclusion, nécessaires à la croissance et au succès du secteur de la bioéconomie canadienne.

Les organisations, de moins de 50 employés et de plus de 50 employés, qui demandent la reconnaissance I.D.É.A.L. seront évaluées et comparées sur la base des meilleures pratiques IDÉA suivantes :

1. L'harmonisation d'IDÉA à la vision, les valeurs, les stratégies et les résultats de l'organisation ;

2. La responsabilité du leadership pour IDÉA ;

3. La mesure et évaluation des efforts actuels de l'organisation en matière d'IDÉA ;

4. La priorité que l'organisation accorde à l'apprentiss

age et à la sensibilisation à l'IDÉA ;

5. La priorité que l'organisation accorde aux pratiques inclusives de gestion des talents ;

6. Les efforts mis en avant par l'organisation pour créer une culture d'appartenance, et

7. Les efforts déployés par l'organisation pour s'engager auprès des parties prenantes externes : communauté, clients et fournisseurs.

Le programme n'est pas un prix, mais plutôt une désignation annuelle pour laquelle les entreprises peuvent postuler et se voir accorder, si elles atteignent ou dépassent les critères établis. Les organisations qui ne parviennent pas à obtenir la désignation recevront des instructions et des suggestions sur comment s'améliorer.

L'Étude nationale d'information sur le marché du travail de BioTalent Canada a fait ressortir l'inquiétante pénurie de talents dans le secteur de la bioéconomie au Canada ? il y aura quatre postes vacants pour chaque chercheur d'emploi d'ici 2029. L'une des recommandations les plus importantes pour remédier à cette pénurie est que les employeurs diversifient leurs pratiques de recrutement et de RH afin de rejoindre un bassin de talents plus vaste et plus diversifié.

VIDÉO : Voyez comment des pratiques gagnantes en RH peuvent aider votre organisation à se distinguer de la concurrence*.

* Disponible en anglais seulement avec sous-titres français

«?La situation est épouvantable dans le secteur en ce qui concerne le recrutement et la mobilisation de Canadiens autochtones et de personnes handicapées, entre autres groupes sous-représentés, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. C'est une perte énorme pour les organisations. Nous devons nous améliorer dès maintenant et adopter une culture qui inclut les femmes et d'autres groupes sous-représentés. Il existe bien quelques exemples d'employeurs qui font preuve de leadership en incluant la diversité et l'inclusion dans leurs pratiques d'embauche, mais s'il n'y a pas plus d'organisations qui améliorent leur culture et qui s'assurent que leur milieu de travail est accueillant et réceptif, comment allons-nous faire prospérer nos entreprises, comment allons-nous atteindre nos objectifs commerciaux??»

En collaboration avec des spécialistes de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'accessibilité, BioTalent Canada a préparé et lancera cet été une gamme de ressources mettant en évidence les avantages pour une organisation d'attirer un bassin diversifié et inclusif de talents. Ces ressources seront dévoilées avant l'appel de candidatures du programme de reconnaissance Employeur IDÉAL en biosciences, l'automne prochain.

«?Ce qu'il faut retenir, ajoute M. Henderson, c'est que les entreprises qui comptent sur des équipes et un conseil d'administration diversifié et inclusif obtiennent de meilleurs résultats. Toutes les données statistiques le démontrent. En adoptant ces pratiques, vous allez bâtir une entreprise plus résiliente et plus prospère.?»

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme IDÉAL, rendez-vous à Biotalent.ca/ EmployeurIDEAL

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de moins de 50 employés et détenteur de la certification Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour en savoir plus, allez à biotalent.ca.

